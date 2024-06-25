Иранская авиакомпания совершила свой первый рейс в аэропорт Внуково

Улететь с помощью Iran Airtour Airlines можно будет не только в Иран.

Международный аэропорт Внуково принял первый рейс своего нового партнера – авиакомпании Iran Airtour Airlines, которая открыла полетную программу по маршруту Тегеран - Москва.

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Аэропорт имени Имама Хомейни, куда будут прилетать воздушные суда из Внуково – крупный авиахаб ближневосточного региона. Он открывает туристам и бизнес-путешественникам множество популярных направлений, среди которых Дубай, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Милан, Мумбаи, Париж, Вена, Доха и другие.