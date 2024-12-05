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Испания усложняет жизнь туристам: в стране новые правила

Фото: Jan Hrdlicka / Unsplash

Отель в Валенсии, Испания

По новому закону путешественники должны будут предоставить отелям и местам размещения дополнительную личную информацию.

Испанские власти ввели новые требования для международных туристов. Начиная со 2 декабря, путешественники будут обязаны предоставить около 30 дополнительных пунктов личной информации гостиницам, офисам по прокату автомобилей и другим туристическим агентам при въезде в страну. 

Представители Секретариата государственной безопасности объяснили новые требования мерами по борьбе с организованной преступностью и террористической деятельностью, которые зачастую носят международных характер. Власти надеются, что инициатива обеспечит более эффективную слежку за прибывающими в страну. 

Помимо стандартных требований к имени и паспортным данным, туристы также будут обязаны сообщать отелям и местам размещения домашний адрес и номер телефона, номера мобильных и электронную почту, данные о личных взаимоотношениях и способах оплаты. 

Отправлять полученную информацию в Министерство внутренних дел обяжут отели – ведущие испанские туристические ассоциации и отельеры уже высказались об инициативе крайне негативно. Турагенты отметили, что испанские власти просто не понимают объём запрашиваемой информации и как сильно эта мера осложнит жизнь гостиничному бизнесу и простым туристам - не говоря уже о задержках при регистрации и нарушении прав на неприкосновенность частной жизни. Судя по сообщениям, в онлайн-приложении, через которые министерство должно собирать дополнительные данные о туристах, наблюдались сбои уже в понедельник, сразу после введения новых правил. 

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