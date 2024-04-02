Едем в Варандей: полярное испытание для людей и машин

Проект Red Off-road Expedition совершил путешествие за полярный круг

Российская Арктика все больше привлекает внимание не только добывающих компаний, но и стремящихся исследовать удаленные районы страны людей, желающих испытать себя, технику или почувствовать себя первопроходцем, пусть и в формате экстремального туризма.

Экстремальный туризм здесь не ради красивого словечка. Проехать большинство северных маршрутов можно только зимой, а это морозы ниже 40 градусов, ветра, сбивающие с ног, не дающие взлететь вертолетам, образующие переметы (поперечные снежные заносы, представляющие проблему для проезда транспорта) на дорогах или заметающие их вовсе. В таких условиях единственным транспортом для передвижения становятся вездеходы, а сотрудники месторождений, научных и метеорологических станций вынуждены неделями жить без транспортной связи с «Большой землей».

Фото: Евгений Шаталов

Почему людей влечет Арктика?! Этого нельзя объяснить в двух словах, если вообще можно объяснить. Однажды ты просто соглашаешься на «приключение». Потом может быть очень тяжело, можно давать себе слово, что больше никогда и никто не заставит тебя вернуться на Север, но пройдет время после возвращения домой и ты снова будешь поднимать нос по ветру, дующему с арктических просторов, вспоминая снежную пустыню зимней Тундры.

А некоторым даже и ехать не надо. Достаточно посмотреть видеоотчеты и фотографии из путешествий. Например, путешественник и основатель проекта Red Off-Road Expedition Евгений Шаталов опубликовал новое видео серии «Доступная Арктика» из очередной экспедиции за полярный круг.

Экспедиция преследовала цель за 7 дней добраться на стандартных автомобилях до самой крайней северной точки, где проложены дороги и зимники, а потом вернуться назад. Конечная цель путешествия — оставленный жителями поселок Варандей — настоящий Край Земли, где уже можно встретить не только пограничников, но и белых медведей, чувствующих себя как дома. Впрочем, это и есть их дом, а люди здесь явление пришлое. Задача у путешественников стояла простая, но важная – показать и доказать своим примером, что настоящий Север может увидеть каждый, и для этого не надо снаряжать огромные вездеходы и готовить такие же огромные бюджеты.

Варандей – это легендарное место на Баренцевом море Северного Ледовитого Океана, за которым только острова Новая Земля, так Евгений Шаталов объяснил выбор конечной точки путешествия. Участникам экспедиции невероятно повезло: удалось получить пропуска — переправу через Печору открыли за день до приезда, зимник открыли и снова закрыли, словно по расписанию движения колонны. Итог: конечная цель путешествия была достигнута всеми и на стандартных автомобилях.

И, конечно, не обошлось без впечатлений, из которых потом складываются истории. Достаточно было увидеть, что такое настоящий Север: километры труб, вахтовые поселки, грузовики на зимниках, стада оленей, сотни километров ледяных дорог, рыжие лисы и белоснежные песцы. Кто-то изготовил бубен, кто-то ловил рыбу, кто-то знакомился с местной кухней. Чем не лучшее начало года?!

А еще, любое экстремальное путешествие или экспедиция – это возможность испытать технику и снаряжение в лютых условиях. Автомобиль для экспедиции должен быть не слишком новый и не слишком старый – надёжный и уже испытанный в деле, но не «ушатанный» и способный выдержать длительные ледяные штурмы. Такие же требования к топливу, маслу и другим расходникам: чинить автомобиль за полярным кругом – то еще удовольствие. Перед поездкой в дизельный двигатель Toyota Hilux залили относительно новое моторное масло Mirax MX9 SAE 5W-40 API SP ACEA A3/B4. Торгово-промышленная палата РФ и автомобильные СМИ опубликовали несколько сравнительных тестов, в которых этот продукт опередил конкурентов по характеристикам, но как насчёт проверки в экстремальной климатической зоне?

Фото: Евгений Шаталов

Испытательный полигон – 6 000 километров дорог, среди которых и сложные арктические трассы. Двигатели сутками не глушились во время ночевок, но команда и техника выдержали. Автомобиль и моторное масло, впервые испытанное за полярным кругом, с трудностями справилось, позволив двигателю работать в жестких условиях, а людям — пройти маршрут без потерь. Сразу после возвращения отработанное масло было передано в независимую лабораторию МИЦ ГСМ для проверки состояния физико-химических свойств.

Заключение эксперта МИЦ ГСМ по протоколу испытаний масла Mirax MX9 5W-40 API SP ACEA A3/B4 «Весь пробег тестового образца составил 6 тыс км, но даже без учета условий эксплуатации и моточасов, при наличии топлива в картере снижение физико-химических показателей масла минимальны.



Вязкость: было ~ 14,5, стало 13,54 – изменения минимальны, что говорит о хороших противоокислительных свойствах, термической стабильности и применении качественного загустителя с низким SSI.



Щелочное число (TBN) было 12,55, стало 8,92 при этом кислотное число (Tan) 3,64. Остаток моющих и противоокислительных свойств с достаточным запасом, даже с учетом того, что двигатель дизельный (в дизельных моторах образуется больше окислов в виде серы в топливе, значительно выше давление и температура, поэтому выгорание масла происходит интенсивнее) — в данном случае все отлично.



Наличие топлива в пробе масла дает нам показатель степени окисления (11), но тем не менее результат отличный. Нитрование (8) не высокое, можно смело заявить, что масло сохранило свои свойства и его эксплуатацию можно продолжать».

Изучив протокол и оценив условия испытаний, есть уверенность, что в обычной «гражданской» эксплуатации моторное масло Mirax MX9 будет уверенно служить в течение всего межсервисного пробега, не потеряв своих свойств и надежно защищая двигатели автомобилей. Испытано Арктикой!

Евгений Шаталов рассказал и про условия, и про сложности, поджидавшие участников и автомобили:

«Это внезапно налетающая пурга, моментально возникающие переметы, которые приходилось „пробивать“. Но главное, что обошлось без поломок, что стало следствием правильной подготовки. Часто думают, что для таких путешествий нужен суперподготовленный автомобиль, но это проект „Доступная Арктика“, поэтому задачей было показать, что путешествовать на Север можно и на обычных внедорожниках. Главное – техническое обслуживание и качественные материалы. Автомобиль не должен „замерзать“, а значит все должно быть рассчитано на эксплуатацию в мороз и утеплено. Ну и главное — картонка перед радиатором».

Экспедиция Нарьян-Мар – Варандей прошла успешно! Мы обещаем следить за путешествиями команды Red Off-Road Expedition и не только, рассказывать о самых интересных событиях, и с радостью делимся с вами возможностью присоединиться к путешествию Евгения Шаталова и его команды — приятного просмотра!