Италия и Словения возобновят железнодорожное сообщение впервые за 100 лет

Железнодорожное сообщение было прервано после распада Австро-Венгрии.

Итальянская железнодорожная транспортная компания Trenitalia и Словенские железные дороги (SŽ Passenger Transport) достигли соглашения о создании нового маршрута поездов, соединяющего Милан и Любляну. Такая поездка займет семь часов.

Первые поезда должны быть запущены в апреле. Государственный железнодорожный оператор Италии FS Italiane считает, что сейчас подходящее время для восстановления трансграничного сообщения между двумя странами.

Ожидается, что поезд Frecciarossa будет курсировать из Милана в столицу Словении, проходя через Венецию и Триест. Поезд также сделает остановки у некоторых природных достопримечательностей Словении, таких как пещеры Постойна, Скочянские пещеры и Липица, известная своими знаменитыми лошадьми липицианской породы.

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Поезда Frecciarossa на итальянской сети могут развивать скорость до 300 километров в час. Однако скорость на этом маршруте может быть ниже, особенно на востоке Венеции. В марте прошлого года правительство Италии выделило в общей сложности 1,8 миллиарда евро на модернизацию линии Венеция-Триест до полностью высокоскоростной. Сейчас словенские железнодорожные линии проходят испытания, чтобы выяснить, можно ли их улучшить.

В настоящее время из Триеста в Любляну можно попасть с пересадкой, поскольку прямого железнодорожного сообщения между Италией и Словенией нет.