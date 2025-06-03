Италия оформляет спешащим туристам национальные визы вместо шенгенских

В летний сезон срок рассмотрения документов на визу в Европу традиционно увеличился.

Туристам, которые боятся пропустить самолет из-за увеличившихся сроков оформления визы, работники итальянского консульства в Москве начали предлагать выдать национальную визу LTV (Limited territorial validity visa). Этим путешественники поделились в социальных сетях.

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С подобным документом туристы могут въехать в Италию и путешествовать по стране, но не смогут посетить другие страны Евросоюза. Бывалые путешественники предупреждают, что даже если трюк удастся, и туристы смогут попасть в другие страны Евросоюза, проверка вне Италии может закончиться для авантюристов плачевно – баном в Шенгенской зоне и крупным штрафом.

Как передает портал TourDom, одна из путешественниц подала документы для оформления визы почти за два месяца до планируемой поездки – ещё 10 апреля, но сделать разрешение ей так и не успели. В конце мая девушке пришло предложение от консульства о возможности выдать ей национальную визу – чтобы не отменять поездку, туристке пришлось согласиться.

Судя по сообщениям туристов, некоторым из них самостоятельно приходится выпрашивать LTV, чтобы не потерять невозвратные билеты. Как рассказала другая туристка, она лично написала несколько электронных писем на все известные адреса итальянского консульства в Москве с просьбой рассмотреть обращение о выдаче национальной визы и получила положительный ответ от служащих: «Мы постараемся выдать вам национальные итальянские визы на срок поездки только в Италию сегодня».

Стоит отметить, что подобные предложения поступают не всем, и кому-то приходится просто отменять путешествие из-за длительных сроков ожидания в высокий сезон отпусков.

Ранее мы рассказывали, что несмотря на трудности с длительным ожиданием паспортов, Италия всё равно остается ключевой страной по выдаче шенгена россиянам. Более того, среди всех европейских стран в прошлом году итальянское консульство в Москве оформило больше всего заявок на многократный въезд.