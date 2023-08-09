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Италия приостановила выдачу «золотых виз» россиянам

Фото: Unsplash

фонтан Треви, Рим, Италия

То же самое касается и граждан Белоруссии.

Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy (так называемых «золотых виз») для россиян и белорусов. Об этом говорится на официальном сайте министерства по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии».

Как объяснили авторы сообщения, решение вступило в силу еще в июле и было связано с рекомендацией Европейского союза.

Программу «золотых виз» Investor Visa for Italy запустили в 2017 году. Ее создали специально для граждан стран, не входящих в ЕС, желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в Италии. В обмен они должны были инвестировать в разные объекты, тем самым внося вклад в экономику страны. Участники программы могли переезжать в Италию вместе с семьями. 

За последние два года россияне получили более 30 таких виз: пять в 2021 году и 32 в 2022. Они стали лидерами среди других стран по количеству выданных документов. Для сравнения, американцам и британцам итальянские власти дали по 12 «золотых виз», а представители всех остальных государств получили всего 23 разрешения.

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