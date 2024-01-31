Итоги круизного сезона: 39 круизов и 31 000 пассажиров

Лайнер Astoria Grande успешно завершил свой второй круизный сезон. За прошедшие 10 месяцев судно совершило 39 круизов и перевезло 31 тысячу пассажиров, что в три раза превысило показатели дебютного сезона.

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Как рассказал Станислав Наумов, ООО «СК „Аквилон“, генерального агента по продажам Astoria Grande: „Если в 2022 году Astoria Grande совершила 20 круизов, то в 2023-м их состоялось уже 39. Не секрет, что в следующем сезоне мы анонсировали и открыли продажу уже 47 круизов. Программа начинается в марте и продлится до конца января 2025 года. Это отличная динамика. Прежде всего клиентов привлекает уникальность круизного продукта, который мы продвигаем: комфортабельный морской лайнер, первоклассный сервис по системе „Все включено“, отправление из порта в Сочи и отсутствие визовых и языковых барьеров».