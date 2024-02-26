Из аэропорта «Домодедово» начала летать новая авиакомпания – египетская

Московский аэропорт Домодедово обслужил первый рейс авиакомпании Alexandria Airlines, прибывший из курортного города Египта — Шарм-эль-Шейха.
Новый партнер воздушной гавани будет осуществлять еженедельные рейсы в курортный город Египта по субботам.
Alexandria Airlines – единственная частная коммерческая авиакомпания, имеющая египетский сертификат воздушной эксплуатации (AOC). Компания была основана в 2006 году. Авиаперевозчик выполняет регулярные и чартерные рейсы по всему миру. Наибольшее количество рейсов — на Ближний Восток, в Европу и Африку.
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