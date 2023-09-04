С Бали с начала года депортировали 59 россиян

Это больше четверти всех депортированных с острова иностранцев.

Власти провинции Бали в Индонезии с начала года депортировали 213 иностранных граждан, из них 59 человек – россияне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иммиграционную службу страны.

Число иностранцев, депортированных с Бали с января 2023 года по состоянию на 29 августа, составило 213 человек, это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Путешественники прибыли из 45 стран, среди них – 59 граждан России, 14 из США, 13 из Великобритании, 12 из Австралии и 9 из Нигерии.

Если в 2022 году иностранных граждан депортировали в основном из-за просрочки виз во время пандемии и закрытых границ, то в этом году иностранцы вынуждены покидать Бали из-за попыток вести трудовую или предпринимательскую деятельность, приехав по туристической визе.

Еще несколько депортаций произошли в результате неуважения к священным и культурным местам на Бали, а также оголения на публике. В июне губернатор Бали после многочисленных заявлений о необходимости введения ограничений для туристов утвердил перечень из 8 правил, которые должны соблюдать гости острова. В июле гендиректор иммиграционной службы Индонезии объявил о создании новой оперативной группы, которой было поручено проводить 100 операций иммиграционного контроля каждый месяц.

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