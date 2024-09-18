«Встречали с танцами»: из Москвы возобновились прямые рейсы на Бали

Авиакомпания «Аэрофлот» начала осуществлять прямые регулярные рейсы Москва-Денпасар впервые за четыре года.

Первые пассажиры возобновленного прямого рейса до Бали авиакомпании «Аэрофлот» были встречены в Индонезии музыкой и танцами, рассказали в РИА Новости.

Авиакомпания осуществляла прямые рейсы на остров до августа 2020 года, но они были приостановлены в связи с пандемией и с тех пор так и не возобновлялись – до настоящего момента.

Посол России в Индонезии Сергей Толченов рассказал, что организовать прямые перелёты в современном санкционном климате было затруднительно, но благодаря усилиям обеих стран все трудности удалось решить.

«Действительно, были проблемы, которые были связаны и с вопросами заправки самолетов, и с финансовыми расчетами», – поделился Толченов.

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Возможность возобновления прямых рейсов обсуждалась ещё в июле, но прийти к осуществлению полётов удалось только в сентябре. По словам авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке.

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До конца сентября полёты будут осуществляться дважды в неделю (по вторникам и субботам), а с 3 октября ожидается запуск ещё одного рейса из Москвы по четвергам. Цена билетов в обе стороны с багажом на начало октября начинается от 110 000, но не исключено, что позже цены снизятся – для желающих прямо сейчас найти более бюджетный способ добраться до Бали всё ещё остаётся опция перелётов с пересадкой.