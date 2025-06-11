Остров Маргарита находится примерно в 22 километрах от материковой части страны.
В августе возобновится чартерная полетная программа из Москвы на венесуэльский остров Маргарита, сообщили в Ассоциации Туроператоров России. Рейсы на популярный остров были приостановлены в январе, но в агентстве PEGAS Touristik объявили о перезапуске программы в августе. Пакетные туры с прямым перелетом до Маргариты уже доступны для бронирования.
Остров Маргарита является одним из главных курортов Венесуэлы. Он славится национальными парками, резервациями с красочными фламинго и пеликанами, а также возможностью совершать покупки без таможенной пошлины – это настоящая зона свободной торговли, где товары примерно на 15% дешевле, чем на материковой части страны.
Начиная с 8 августа добраться до карибского острова можно будет на рейсах Nordwind Airlines из Шереметьево. В летнем сезоне вылеты будут осуществляться раз в 11/12 дней: отправление из Москвы в 3:05, прибытие на остров (город Порламар) в 10:00 по местному времени. Разница во времени между двумя городами составляет 7 часов.
Обратный вылет в Москву будет осуществляться в 23:00. Прибытие самолета в Шереметьево в 19:25. Всего в пути туристы проведут почти 14 часов.
Для посещения Венесуэлы с целью туризма и сроком менее, чем на 90 дней, виза россиянам не требуется.
На данный момент полетная программа запланирована до мая 2026 года. Пакетные туры PEGAS Touristik доступны продолжительностью на 11 дней или 22 дня. Стоимость подобного тура на 11 дней с перелетом, багажом (10 кг + ручная кладь 10 кг), проживанием в 3* отеле и системой «всё включено» будет начинаться от 233,6 тыс. руб. на двоих. Отдых в более комфортабельном отеле обойдется на несколько десятков тысяч дороже.
Читайте также
Из Москвы возобновляются прямые рейсы на курортный остров Венесуэлы
Распродажа в Таиланде поможет встретить местную звезду
Россия возобновит прямое железнодорожное сообщение с Северной Кореей
В Белый город и на День помидора: 7 интересных фестивалей этого лета в России
Во Францию перестали пускать с загранпаспортом старого образца. И что делать?