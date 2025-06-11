Из Москвы возобновляются прямые рейсы на курортный остров Венесуэлы

Остров Маргарита находится примерно в 22 километрах от материковой части страны.

В августе возобновится чартерная полетная программа из Москвы на венесуэльский остров Маргарита, сообщили в Ассоциации Туроператоров России. Рейсы на популярный остров были приостановлены в январе, но в агентстве PEGAS Touristik объявили о перезапуске программы в августе. Пакетные туры с прямым перелетом до Маргариты уже доступны для бронирования.

Остров Маргарита является одним из главных курортов Венесуэлы. Он славится национальными парками, резервациями с красочными фламинго и пеликанами, а также возможностью совершать покупки без таможенной пошлины – это настоящая зона свободной торговли, где товары примерно на 15% дешевле, чем на материковой части страны.

Фото: oenvoyage/ Flickr

Начиная с 8 августа добраться до карибского острова можно будет на рейсах Nordwind Airlines из Шереметьево. В летнем сезоне вылеты будут осуществляться раз в 11/12 дней: отправление из Москвы в 3:05, прибытие на остров (город Порламар) в 10:00 по местному времени. Разница во времени между двумя городами составляет 7 часов.

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Обратный вылет в Москву будет осуществляться в 23:00. Прибытие самолета в Шереметьево в 19:25. Всего в пути туристы проведут почти 14 часов.

Для посещения Венесуэлы с целью туризма и сроком менее, чем на 90 дней, виза россиянам не требуется.

Пляжи острова Маргарита Фото: Stig Nygaard / Flickr

На данный момент полетная программа запланирована до мая 2026 года. Пакетные туры PEGAS Touristik доступны продолжительностью на 11 дней или 22 дня. Стоимость подобного тура на 11 дней с перелетом, багажом (10 кг + ручная кладь 10 кг), проживанием в 3* отеле и системой «всё включено» будет начинаться от 233,6 тыс. руб. на двоих. Отдых в более комфортабельном отеле обойдется на несколько десятков тысяч дороже.