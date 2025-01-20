Из Мурманска в Калининград начал ходить беспересадочный поезд

В пути пассажиры проведут более двух суток и заплатят около 10 тысяч рублей.

Туристы, которые приехали в Мурманск полюбоваться на снежные просторы, северное сияние и китов, теперь смогут продолжить путешествие балтийскими красотами: из столицы Мурманской области начал ходить прямой поезд по новому маршруту до Калининграда. Путь пролегает через Кандалакшу, Великий Новгород, узловую станцию Дно, Невель, Витебск и Полоцк. Беспересадочный вагон будут перецеплять на разные составы.

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Длительность путешествия составит 2 дня, 3 часа и 58 минут. Отправиться из Мурманска в Калининград на поезде можно будет в купейном вагоне три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета от 10,566 рублей.

Беспересадочные маршруты из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды запустили ещё в декабре. Прицепной вагон до Мурманска в составе поезда Калининград – Санкт-Петербург курсирует тоже три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Продолжительность пути – 2 дня 2 часа и 20 минут, стоимость схожая. Билеты есть в продаже даже на следующую неделю.

Интересно, что стоимость путешествия на поезде почти в два раза превышает цену авиабилета по тому же маршруту. Аналитики заметили, что прямой рейс авиакомпании Smartavia из Мурманска в Калининград обойдется в два раза дешевле: в 5,4 тысячи рублей с ручной кладью. А с провозом багажа стоимость составит 8,5 тысяч – что всё ещё дешевле, чем на поезде. Перелёт займет всего лишь 3 часа.