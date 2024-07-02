Из музея на «Марс»: 7 необычных мест Сибири из гида Explore Siberia

Сибирь — это не только Байкал, плато Путорана и другие очевидные места, но и много того, что знают только местные. Мы попросили команду мобильного гида по современной Сибири Explore Siberia рассказать как раз о таких, наиболее интересных и неочевидных локациях из их приложения (и о том, почему туда стоит поехать).
Парк «Изумрудный», Барнаул
Исторический парк, бережно восстановленный до уровня архитектурной жемчужины всероссийского масштаба деревянной архитектуры.
Это не просто красивое и уютное место, где здорово погулять, наблюдая за уточками в пруду — здесь формируется полноценный центр городской культуры.
Обычно в парке проводят лекции, концерты, мастер-классы и прочие мероприятия, а в этом году там прошел и первый фестиваль уличной культуры «Связь». В его рамках масштабные работы на территории «Изумрудного» создали девять уличных художников со всей Сибири.
Алтайский «Марс», Горно-Алтайск
«Марс», конечно, стоит взять в кавычки — так в народе прозвали цветные горы в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Здесь есть три вершины, до которых из Горно-Алтайска можно добраться примерно за 6 часов по трассе, а дальше — пешком.
По прибытию на место откроется инопланетный пейзаж, который безусловно стоит всех предпринятых усилий. Неудивительно, что сюда съезжаются киношники — живописная локация уже стала главной звездой нескольких короткометражных фильмов сибирских авторов.
Новокузнецкий драматический театр, Новокузнецк
Денис Щукин
издатель платформ mastera.academy и «Мастера Сибири», директор фонда «Креативные практики»
Квартал декабристов, Чита
История города неразрывно связана с декабристами, сосланными в Читинский острог отбывать ссылку. Поэтому здесь действует Музей декабристов, расположившийся в памятнике архитектуры, деревянном здании Михайло-Архангельской церкви, построенной в 1776 году.
В городе считают, что это один из самых эмоционально-пронзительных исторических музеев в стране. В прошлом году по району вокруг музея запустили пешеходный маршрут с аудиогидом — по нему можно обойти дома декабристов, как сохранившиеся, так и нет, под аккомпанемент цитат из писем декабристских жен.
Мультицентр «Контора пароходства» и паблик-арт фестиваль «Морфология улиц», Тюмень
Ярина Сугакова
директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»
Ленские столбы, Якутск
Величественные скалы на берегу Лены в 200 км от Якутска, посмотреть на которые вживую — мечта любого уважающего себя туриста.
Добраться до них непросто — зимой можно доехать за несколько часов по зимнику, а летом придется либо садиться на теплоход от одной из туркомпаний, либо договариваться о лодке с частниками в какой-то из деревень, до которой нужно ещё доехать на машине. Вид, впрочем, с лихвой оправдывает все организационные трудности.
Галерея-мастерская Геннадия Райшева, Ханты-Мансийск
Сергей Мезенов
главный редактор онлайн-журнала «Мастера Сибири»
Подробнее об этих и многих других сибирских местах можно узнать в бесплатном мобильном приложении Explore Siberia, которое подготовлено онлайн-журналом «Мастера Сибири» и «Родными городами» — программой социальных инвестиций «Газпром нефти».
В гиде собраны подборки заведений и достопримечательностей по 15 городам Сибири и их окрестностям. Пользоваться гидом можно без доступа в интернет, а любимые места сохранять в избранное, чтобы не тратить время на поиск. Приложение доступно для скачивания на всех платформах: App Store, Google Play, RuStore, AppGallery.