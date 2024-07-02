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№ 2(11)

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Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
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Из музея на «Марс»: 7 необычных мест Сибири из гида Explore Siberia

Фото: Нина Слепцова

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Сибирь — это не только Байкал, плато Путорана и другие очевидные места, но и много того, что знают только местные. Мы попросили команду мобильного гида по современной Сибири Explore Siberia рассказать как раз о таких, наиболее интересных и неочевидных локациях из их приложения (и о том, почему туда стоит поехать).

Парк «Изумрудный», Барнаул

Фото: Максим Наземцев
Фото: Максим Наземцев
Фото: Максим Наземцев

Исторический парк, бережно восстановленный до уровня архитектурной жемчужины всероссийского масштаба деревянной архитектуры.

Это не просто красивое и уютное место, где здорово погулять, наблюдая за уточками в пруду — здесь формируется полноценный центр городской культуры.

Обычно в парке проводят лекции, концерты, мастер-классы и прочие мероприятия, а в этом году там прошел и первый фестиваль уличной культуры «Связь». В его рамках масштабные работы на территории «Изумрудного» создали  девять уличных художников со всей Сибири.

Алтайский «Марс», Горно-Алтайск

Фото: Татьяна Нурхайдарова / фотохостинг rtraverer.ru
Фото: Иван Васин

«Марс», конечно, стоит взять в кавычки — так в народе прозвали цветные горы в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Здесь есть три вершины, до которых из Горно-Алтайска можно добраться примерно за 6 часов по трассе, а дальше — пешком.

По прибытию на место откроется инопланетный пейзаж, который безусловно стоит всех предпринятых усилий. Неудивительно, что сюда съезжаются киношники — живописная локация уже стала главной звездой нескольких короткометражных фильмов сибирских авторов.

Новокузнецкий драматический театр, Новокузнецк

Фото: Диана Токмакова
Фото: Бахтияр Омуров
Фото: Бахтияр Омуров

Квартал декабристов, Чита

Фото: Евгений Епанчинцев
Фото: Евгений Епанчинцев

История города неразрывно связана с декабристами, сосланными в Читинский острог отбывать ссылку. Поэтому здесь действует Музей декабристов, расположившийся в памятнике архитектуры, деревянном здании Михайло-Архангельской церкви, построенной в 1776 году.

В городе считают, что это один из самых эмоционально-пронзительных исторических музеев в стране. В прошлом году по району вокруг музея запустили пешеходный маршрут с аудиогидом — по нему можно обойти дома декабристов, как сохранившиеся, так и нет, под аккомпанемент цитат из писем декабристских жен.

Мультицентр «Контора пароходства» и паблик-арт фестиваль «Морфология улиц», Тюмень

Фото: Фотографии предоставлены паблик-арт проектом «Морфология улиц»
Фото: Фотографии предоставлены паблик-арт проектом «Морфология улиц»
Фото: Фотографии предоставлены паблик-арт проектом «Морфология улиц»

Ленские столбы, Якутск

Фото: Виктор Попов, фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Ирина Токарева, фотохостинг rtraveler.ru

Величественные скалы на берегу Лены в 200 км от Якутска, посмотреть на которые вживую — мечта любого уважающего себя туриста.

Добраться до них непросто — зимой можно доехать за несколько часов по зимнику, а летом придется либо садиться на теплоход от одной из туркомпаний, либо договариваться о лодке с частниками в какой-то из деревень, до которой нужно ещё доехать на машине. Вид, впрочем, с лихвой оправдывает все организационные трудности.

Галерея-мастерская Геннадия Райшева, Ханты-Мансийск

Фото: Фотографии предоставлены галереей-мастерской Геннадия Райшева
Фото: Фотографии предоставлены галереей-мастерской Геннадия Райшева

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