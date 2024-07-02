Из музея на «Марс»: 7 необычных мест Сибири из гида Explore Siberia

Сибирь — это не только Байкал, плато Путорана и другие очевидные места, но и много того, что знают только местные. Мы попросили команду мобильного гида по современной Сибири Explore Siberia рассказать как раз о таких, наиболее интересных и неочевидных локациях из их приложения (и о том, почему туда стоит поехать).

Парк «Изумрудный», Барнаул

Фото: Максим Наземцев

Исторический парк, бережно восстановленный до уровня архитектурной жемчужины всероссийского масштаба деревянной архитектуры.



Это не просто красивое и уютное место, где здорово погулять, наблюдая за уточками в пруду — здесь формируется полноценный центр городской культуры.



Обычно в парке проводят лекции, концерты, мастер-классы и прочие мероприятия, а в этом году там прошел и первый фестиваль уличной культуры «Связь». В его рамках масштабные работы на территории «Изумрудного» создали девять уличных художников со всей Сибири.

Алтайский «Марс», Горно-Алтайск

Фото: Татьяна Нурхайдарова / фотохостинг rtraverer.ru

«Марс», конечно, стоит взять в кавычки — так в народе прозвали цветные горы в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Здесь есть три вершины, до которых из Горно-Алтайска можно добраться примерно за 6 часов по трассе, а дальше — пешком.



По прибытию на место откроется инопланетный пейзаж, который безусловно стоит всех предпринятых усилий. Неудивительно, что сюда съезжаются киношники — живописная локация уже стала главной звездой нескольких короткометражных фильмов сибирских авторов.

Новокузнецкий драматический театр, Новокузнецк

Фото: Диана Токмакова

Денис Щукин издатель платформ mastera.academy и «Мастера Сибири», директор фонда «Креативные практики» «От Кузбасса принято ждать чего-то вроде индустриальных пейзажей, по которым прогуливаются суровые горняки, перемазанные углём — а как насчёт одиннадцати номинаций на «Золотую Маску» вместо этого? Именно столько собрали в прошлом сезоне спектакли Новокузнецкого драматического театра, одного из ярчайших театров Сибири, недавно отметившего 90-летие. «Драма», как называют её в городе, не стоит на месте, экспериментирует с театральными формами и активно участвует в культурной жизни Новокузнецка — два года назад их театральный фестиваль «Окна» переформатировался в фестиваль индустриального искусства и превратился в масштабную междисциплинарную историю, каждую осень собирающую в городе творцов всех мастей».

Квартал декабристов, Чита

Фото: Евгений Епанчинцев

История города неразрывно связана с декабристами, сосланными в Читинский острог отбывать ссылку. Поэтому здесь действует Музей декабристов, расположившийся в памятнике архитектуры, деревянном здании Михайло-Архангельской церкви, построенной в 1776 году.



В городе считают, что это один из самых эмоционально-пронзительных исторических музеев в стране. В прошлом году по району вокруг музея запустили пешеходный маршрут с аудиогидом — по нему можно обойти дома декабристов, как сохранившиеся, так и нет, под аккомпанемент цитат из писем декабристских жен.

Мультицентр «Контора пароходства» и паблик-арт фестиваль «Морфология улиц», Тюмень

Фото: Фотографии предоставлены паблик-арт проектом «Морфология улиц»

Ярина Сугакова директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» «„Родные города" выступают партнёром жителей регионов, креативных команд и экспертов в области социальных преобразований. Совместно с ними мы строим систему проектов, адаптированных под конкретные территории. Тюмень — хороший тому пример. У этого города удивительная история, и речь идёт не только о первооткрывателях Сибири, но и о тех, кто каждый день открывает свой город по-новому. Сохраняя образ прошлого, привносит актуальное, уважая историю родного края, ищет новые формы ее выражения — так, как это делает команда «Конторы пароходства». Когда-то мы поддержали их проект «Морфология улиц», который со временем вырос в фестиваль паблик-арта. Благодаря ему на улицах города появилось более ста художественных работ, а в некоторых местах — целые арт-кварталы под открытым небом».

Ленские столбы, Якутск

Фото: Виктор Попов, фотохостинг rtraveler.ru

Величественные скалы на берегу Лены в 200 км от Якутска, посмотреть на которые вживую — мечта любого уважающего себя туриста.



Добраться до них непросто — зимой можно доехать за несколько часов по зимнику, а летом придется либо садиться на теплоход от одной из туркомпаний, либо договариваться о лодке с частниками в какой-то из деревень, до которой нужно ещё доехать на машине. Вид, впрочем, с лихвой оправдывает все организационные трудности.

Галерея-мастерская Геннадия Райшева, Ханты-Мансийск

Фото: Фотографии предоставлены галереей-мастерской Геннадия Райшева

Сергей Мезенов главный редактор онлайн-журнала «Мастера Сибири» «Югорский художник Геннадий Райшев — прекрасный пример уникально-сибирского творческого голоса. Его называли и авангардистом, и примитивистом, и неоархаиком, на что он замечал, что творчеству не нужны ярлыки и ограничения, оно способно вместить в себя всё сразу. В своих ярких, красочных, чувственных работах художник вдохновлялся и просторами сибирской природы, и образностью населяющих регион коренных народов. Галерею-мастерскую стоит посетить не только ради самой большой в России коллекции работ самобытного мастера, но и ради самого эффектного здания — оно построено в форме мольберта, а фасад украшен масштабным мозаичным панно, созданным самим художником»