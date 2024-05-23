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Из Перми планируют запустить рейсы в Бухару

Об этом заявил Алексей Чибисов, глава регионального минпромторга.

В Перми прошел форум «Дни пермского бизнеса», где власти, в том числе, рассказали про свои планы. Например, Алексей Чибисов, глава регионального минпромторга, заместитель председателя краевого правительства сообщил журналистам, что в планах Пермского края – подготовка дорожной карты по расширению сотрудничества с Узбекистаном. И, в частности, есть планы по запуску прямого авиарейса Пермь — Бухара.

Пока в Узбекистан есть один рейс из Перми – самолет «Узбекских авиалиний» летает по воскресеньям.

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