Из Петербурга на Кубу могут полететь прямые рейсы

Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес.

Прямые рейсы из Гаваны (Куба) могут быть запущены в Санкт-Петербург — об этом сообщил кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес.

На встрече с губернатором северной столицы Александром Бегловым Бермудес отметил, что в настоящее время рассматриваются возможности для осуществления планов по запуску новых рейсов.

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Ранее стало известно о запуске рейсов «Аэрофлота» во вьетнамский город Нячанг и на китайский остров Хайнань.