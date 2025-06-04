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Тест по Петербургу – проверь себя!
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Из Петербурга в Москву: пассажир-рекордсмен 150 раз летал между двумя столицами

Из Петербурга в Москву: пассажир-рекордсмен 150 раз летал между двумя столицами

Рекорд был поставлен в рамках программы авиашаттлов между двумя столицами.

В «Аэрофлоте» поделились прошлогодними итогами нового проекта шаттлов между аэропортами Москвы и Санкт–Петербурга. Программа существует уже год, и за это время российский перевозчик и его дочерние компании перевезли 3,2 миллиона пассажиров на «авиамаршрутках» между двумя столицами. 

Рейсы между московскими Шереметьево, Внуково и питерским Пулково курсируют практически каждый час, а полет занимает всего 1,5 часа. 

В компании рассказали, что успешнее всего проект показал себя летом прошлого года – именно тогда удалось набрать первый миллион путешественников. Но некоторые туристы, в особенности бизнес-путешественники, активно пользовались услугами программы в течение всего года. Например, один из пассажиров приобретал билеты на рейсы между двумя городами 150 раз!

Участников программы привлекает возможность поменять время вылета без доплаты, а при наличии золотой карты–  пересесть в бизнес-класс, если отсутствуют места в экономе. Благодаря программе пассажиропоток между двумя направлениями вырос на 14%, рассказали в «Аэрофлоте». Правда, некоторые туристы отмечают, что и обычные рейсы между двумя столицами их вполне устраивали.

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