Из Приморья запустят туры на горнолыжный курорт Северной Кореи

Россияне смогут провести в КНДР четыре дня и три ночи.
Туристам из Приморья станет доступен горнолыжный отдых в Северной Корее — об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Первая тургруппа отправится из Приморья в КНДР уже 9 февраля. Как отметили в пресс-службе, тур с посещением горнолыжного курорта Масикрен стал возможен из-за договоренностей, достигнутых российской делегацией с северокорейскими властями в минувшем декабре.
Тур, который предлагается россиянам, рассчитан на четыре дня и три ночи при стоимости около 68 тысяч рублей. В цену входит туристическая виза в КНДР, перелет из Владивостока и обратно, а также размещение в гостиницах на четыре и пять звезд. В стоимость тура также включен транспорт на время пребывания туристов в КНДР, экскурсии и русскоговорящий гид.
Первый день программы — это прибытие из Владивостока в Пхеньян и осмотр его достопримечательностей, включая площадь имени Ким Ир Сена, триумфальные ворота и монумент идеи чучхе. Затем туристы совершат перелет из столицы КНДР в район курорта Масикрен и проведут там на отдыхе последующие дни.
Ранее сообщалось, что Россия и Северная Корея возобновили авиасообщение.
Посмотреть интересные кадры из КНДР вы можете в альбоме фотографа Дениса Давыденко, который побывал в Северной Корее и выложил на наш фотохостинг документальную съёмку оттуда.
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