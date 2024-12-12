Из России могут запустить прямые рейсы в Малайзию

С такой инициативой выступили обе страны.

Россия и Малайзия обсуждают вопрос запуска прямых рейсов. Об этом сообщил агентству ТАСС посол азиатской страны в Москве Чеонг Лун Лай .

По его словам, запустить прямое авиасообщение хотят обе стороны.

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«Этот вопрос на столе. Это в интересах и Малайзии, и России — найти такую возможность», — подчеркнул Чеонг Лун Лай.

Тему уже подняли на самом высоком уровне — переговорах малайзийского премьера Анвара Ибрагима с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. Однако даты запуска рейсов пока остаются открытыми.