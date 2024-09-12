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Из России планируют запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию

Фото: Unsplash

Это может случиться в начале 2025 года.

Из России могут запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Минэкономразвития РФ рассчитывает на это уже в начале 2025 года, рассказал ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Кроме того, добавил он, сейчас обеими сторонами прорабатывается открытие прямого авиасообщения с Малайзией. 

«Мы надеемся, что с начала 2025 года будут запущены прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Это позволит увеличить турпоток из этой страны в два и даже в три раза», — сказал Кондратьев.

Сейчас, напомнил он, россияне могут улететь прямыми рейсами в 40 стран. 20 из них были открыты этим летом. Кроме того, появились дополнительные рейсы в Китай и во Вьетнам. То же самое может ждать направления, куда у россиян вырастет спрос.

«Все зависит, прежде всего, от спроса. Будет большой спрос на туристические поездки — будет и прямое авиасообщение», — заключил Никита Кондратьев.

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