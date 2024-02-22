Из России скоро нельзя будет отправиться в Европу – без биометрического паспорта

Во второй половине 2024 года в ЕС заработает система Въезда/Выезда (Entry/Exit System, EES).

Запуск автоматизированной ИТ-системы Въезда/Выезда в ЕС (Entry/Exit System, EES), которая будет регистрировать путешественников, не являющихся гражданами ЕС, каждый раз, когда они пересекают внешние границы европейских стран, заработает в 2024 году. Новшество касается как посетителей, которым требуется краткосрочная виза, так и тех, кому виза не нужна, сообщает АТОР.

Официально конкретных сроков старта EES по-прежнему нет. Однако масштабный проект все-таки заработает в 2024 году, что подтверждает обновленная в начале февраля информация на сайте Еврокомиссии и портале «Новые требования для поездки в Европу».

Дата запуска EES несколько раз переносилась из-за технических проблем, а также недостаточной готовности в отдельных государствах ЕС. Участвовать в этом проекте будут 29 стран, входящих в Шенгенскую зону, включая Болгарию и Румынию, которые присоединяться к ней частично с 31 марта 2024 года.

Когда EES заработает, в этой системе будут регистрироваться данные проездного документа, личные данные, а также информация по целям, месту и срокам въезда/выезда каждого путешественника-негражданина ЕС. При первом въезде в Шенгенскую зону придется сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев (биометрические данные). Эта информация будет храниться в базе данных в течение трех лет, после чего автоматически удаляться. Если путешественник откажется предоставить свои биометрические данные, ему будет отказано во въезде на территорию европейских стран, которые применяют платформу Entry/Exit System.

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«Основное преимущество EES – экономия времени. Новая система заменяет штампование паспортов и автоматизирует процедуры пограничного контроля, что делает поездку в европейские страны с использованием EES более эффективным для путешественника», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Однако въехать в ЕС так легко, как это декларируется, все же не получится. По сути, будет два этапа прохождения паспортного контроля. Первый – через «систему самообслуживания»: специальные киоски, которые будут установлены в международных аэропортах и других пунктах пропуска.

На втором этапе путешественника все равно ждет беседа с сотрудником пограничной службы, который может задать дополнительные вопросы, прежде чем принять решение о предоставлении или отказе в доступе на соответствующую территорию.

Отмечается, что Кипр и Ирландия, несмотря на то что эти страны входят в ЕС, сохранят прежнюю систему паспортного контроля. При въезде и выезде из них паспорта будут по-прежнему проверяться и штамповаться вручную. К системе EES они не будут подключены.

Entry/Exit System потребует от путешественников обязательного наличия биометрического паспорта (паспорт, содержащий чип с биометрической информацией). В России такие выдают на 10 лет. Соответственно, россияне, у которых есть паспорт старого образца (пятилетний), пусть даже с действующей шенгенской визой (ну вдруг), не смогут въехать в Шенгенскую зону по новым правилам. Без биометрического паспорта их не пропустят.