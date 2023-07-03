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Из России в Европу можно будет улететь через Грузию – за 4000 рублей

Фото: Unsplash

Кутаиси, Грузия

В середине июля россияне смогут улететь в Европу всего за 4000 рублей. Это станет реальным после запуска рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси (Грузия), пишет Telegram-канал «Улететь».

Из аэропорта Кутаиси почти по 30 направлениям летает венгерский лоукостер Wizz Air, потому путешествовать оттуда особенно выгодно. В июле дешевле всего можно купить авиабилеты на Кипр — перелет в Ларнаку обойдется в 4000 рублей, а также в Венгрию — 4800 рублей (рейс Кутаиси-Будапешт).

Билет в Салоники (Греция) и Брюссель (Бельгия) будут стоить по 5500 рублей, в Вену — 6800 рублей, в Рим и в Прагу — от 8000 рублей. 

Прямые рейсы из Москвы в Кутаиси появятся с 10 июля, их запустит авиакомпания Red Wings. Перелеты будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Билеты уже сейчас можно купить на сайте перевозчика, их стоимость начинается от 20 000 рублей (с багажом).

 

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