Из России возобновят прямые рейсы в Тунис

Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

В России возобновят прямое авиасообщение с Тунисом. Об этом рассказал генеральный директор национального бюро по туризму Туниса Хильми Хусейн.

По его словам, власти страны предоставили седьмую степень свободы воздушного пространства иностранным авиакомпаниям. Они могут заключать контракты с туроператорами, работающими с Россией, и возобновить прямую перевозку.

Рейсы из Москвы в тунисский Монастир планируют возобновить уже в апреле, в первое время полеты будут выполняться дважды в неделю компанией Nouvelair Tunisie. При этом из-за закрытого воздушного пространства Европы полеты в Тунис для россиян будут занимать около 9 часов. Потому цены на билеты могут быть выше, чем раньше.

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«Придется понести дополнительные большие расходы, которые обусловлены логистическими проблемами в дополнение к санкциям», — отметил Хусейн.