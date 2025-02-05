Из России запустят прямые рейсы в Нячанг и на Хайнань

Перевозки будет проводить «Аэрофлот».
В этом году «Аэрофлот» запустит рейсы во вьетнамский город Нячанг и на китайский остров Хайнань. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал генеральный директор компании Сергей Александровский.
По его словам, рейсы на курорты могут появиться уже в конце марта.
«Мы планируем открыть новое направление во Вьетнам, в город Нячанг. И также мы собираемся расширить нашу региональную программу полетов на остров Хайнань из трех городов России — Казани, Уфы и Санкт-Петербурга», — сказал Александровский.
Пока крупнейший российский перевозчик выполняет рейсы только в один вьетнамский город — Хошимин. Самолеты летают туда три раза в неделю.
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