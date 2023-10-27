Из Владивостока запустили паром в Японию

Цены на билеты в одну сторону начинаются от 67 600 рублей.

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Из Владивостока запустили паром в японский порт Нанао: считается, что это — первый прямой рейс в Японию российской туристической компании с февраля 2022 года. По данным представительства МИД России во Владивостоке, регулярное паромное сообщение организовала компания «Восток Тур», зарегистрированная на острове Шикотан.

Два жителя приморья уже отправились в Японию на первом рейсе — переход занял 48 часов. Цены на билеты в одну сторону начинаются от 67 600 рублей: возможно, это связано с тем, что судно «Плейона», на котором возят туристов, очень маленькое — оно вмещает всего 43 пассажиров и 29 членов экипажа. Судно будет курсировать на этом маршруте раз в неделю.

Ранее сообщалось, что Япония смягчила правила въезда для российских туристов.