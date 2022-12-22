Из-за наплыва туристов на курортах России участились лавины

В стране уже зафиксировано 12 случаев самопроизвольного схода снежных лавин.

В горах Северного Кавказа и Мурманской области ожидается массовый наплыв туристов в новогодние праздники, что может обернуться возникновением опасных ситуаций — в частности, сходом лавин. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В институте прогнозируют, что лишь на один горнолыжный курорт Красная Поляна могут приехать почти 300 тысяч человек. Рост числа отдыхающих в горах Приэльбрусья, Домбая и Хибин во время новогодних праздников связывают с ограничениями выезда россиян за рубеж. В результате туристам приходится переориентироваться на внутренние курорты. Как отмечают специалисты ВНИИ ГОЧС, в этих регионах с начала зимы уже зафиксированы 12 случаев самопроизвольного схода снежных лавин.

«Существует высокая вероятность увеличения количества отдыхающих, которые будут находиться в несанкционированных местах для катания на горных лыжах и сноубордах», — добавили в ВНИИ ГОЧС.

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Ранее сообщалось, что в Хакасии лыжник едва не погиб при сходе лавины: он выехал на снежный надув и вместе с ним полетел вниз.