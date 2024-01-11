Из-за шоколадки российской туристке грозит семь лет тюрьмы

В плитке обнаружили лист коки.

Россиянку задержали в аэропорту из-за шоколадки. Девушка привезла из Перу плитку, где содержалось 0,0875 граммов листа коки, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, девушка по имени Ирина вернулась с отдыха в Санкт-Петербург: она летела через Панаму и Турцию. В Пулково туристка привлекла внимание таможенников. При проверке вещей Ирины они нашли шоколадку с надписью «Coca leaf stevia». Через прорезь в упаковке был заметен один листик растения коки, из которого делают кокаин. В результате плитку изъяли и направили на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление.

Экспертиза подтвердила, что лист был настоящим. Несмотря на то, что он был тонким и маленьким — весил всего 0,0875 граммов — путешественнице теперь грозит уголовное дело. Наказание по статье «Контрабанда наркотических средств» — до семи лет лишения свободы.

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