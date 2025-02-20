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«Изменения будут!»: россияне ждут упрощения выдачи американских виз

«Изменения будут!»: россияне ждут упрощения выдачи американских виз

По итогам переговоров в Эр-Рияде российская и американская делегации договорились о восстановлении числа работников посольств.

Российские путешественники и туроператоры с воодушевлением восприняли новость о возобновлении полноценной работы дипмиссий двух стран – о решении сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Эр-Рияде. Для многих новость стала сигналом того, что скоро процесс оформления американской визы в Москве вернётся к норме. 

«Конечно же, изменения будут, и отразятся на туризме они достаточно быстро», – отметили представители туроператора «Русский Экспресс» в разговоре с порталом TourDom.

С 2021 года в американском посольстве в Москве трудятся только 120 человек. Сокращение численности штата сделало процесс получения визы на территории России практически невозможным. Из-за этого россияне, желающие пройти собеседование с визовым офицером и получить разрешение на въезд в США, были вынуждены отправляться в другие страны — в Казахстан, Грузию, Турцию, Кипр и даже на Маврикий — а значит, нести дополнительные расходы. 

По словам туроператоров, возобновление выдачи виз станет отличным подспорьем для развития туризма в Карибском бассейне среди россиян. Это направление славится морскими круизами, но из-за захода кораблей на территорию США, где нужна заветная виза, российские путешественники отказываются от подобных поездок. Туроператоры надеются, что доля продаж туров в Карибский регион среди наших соотечественников скоро может возрасти.

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