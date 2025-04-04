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Израильская авиакомпания возобновляет рейсы в Россию

Израильская авиакомпания возобновляет рейсы в Россию

Тель-Авив, Израиль

Они будут осуществляться семь раз в неделю.

Израильская авиакомпания El Al с 1 мая возобновляет регулярное авиасообщение с Москвой. Об этом сообщили в Минтуризма Израиля.

Рейсы из Тель-Авива в Москву и обратно будут выполняться семь раз в неделю на бортах Boeing 737-900. Время в пути составит пять часов.

«Рейсы будут выполняться семь раз в неделю из аэропорта Домодедово. С понедельника по среду запланирован один ежедневный вылет, а по воскресеньям и четвергам — по два рейса в день», — отметили в Минтуризма.

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