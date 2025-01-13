К каким странам следует обращаться за шенгеном прямо сейчас?

Обозреватели проанализировали сроки оформления виз в странах шенгенской зоны, которые наиболее лояльны к россиянам.

Дни после новогодних праздников – один из лучших моментов для подачи заявок на оформление шенгенской визы, чтобы отправиться в Европу уже весной или в начале лета, отмечают коллеги с портала TourDom.

Их анализ показал, что для самой быстрой подачи документов лучше всего будет отправиться в итальянский визовый центр в Москве: сейчас там наблюдается затишье и подать заявление на визу можно будет уже на следующий день. При этом лица, проживающие в областях, находящихся в округе генконсульства Италии в Санкт-Петербурге (например, жители Вологодской области или Республики Карелия), обратиться в визовый центр в Москве не могут – им следует подавать документы через северную столицу. В Санкт-Петербурге и визовых центрах «Альмавива» в других регионах найти места на подачу документов чуть сложнее, но тоже вполне реально.

Ранее мы писали о том, что в генконсульстве Италии в Санкт-Петербурге объявили о сокращении сроков рассмотрения заявок до 15 дней. Предполагается, что в начале этого года заявки на визы в среднем будут также рассматривать не более месяца.

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Из визовых центров других стран, которые в прошлом относились в заявителям из России вполне радушно, стоит отметить Испанию, где на момент написания заметки были доступны места на подачу на вторую половину января. Специалисты отмечают, что сроки рассмотрения заявок составляют около двух недель, хотя весь процесс может растянуться и до официально отведенных 45 дней.

Получение шенгена у французов сложнее: сейчас доступны слоты на запись лишь на вторую половину февраля, но при этом сроки рассмотрения не превышают 2,5 недель.