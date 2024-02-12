Как будет взиматься туристический налог на Бали?

Туроператоры объяснили нюансы.
Туристический налог (150 000 индонезийских рупий, или 9,59 доллара на человека) будет обязательным на Бали с 14 февраля. Оплатить его можно онлайн, а также наличными или картой в аэропорту Денпасар.
Оплата онлайн возможна в приложении. Для этого необходимо указать: паспортные данные, дату прибытия и адрес электронной почты, на который придет подтверждение оплаты в форме QR-кода для дальнейшего предъявления в пунктах проверки.
В пресс-службе туроператора Space Travel уточнили, что для оплаты онлайн подойдут только платежные системы Visa и Mastercard (оплата с UnionPay не проходит). Причем этот вариант доступен только российским туристам, у которых есть карты иностранных банков.
Для оплаты в аэропорту наличными на специальной стойке или картой необходимо предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR-код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки.
По словам туроператоров, туристический налог не нужно платить повторно в случае посещения других регионов Индонезии и возвращения на Бали. Деньги, собранные с туристического налога, направляются на различные проекты, связанные с улучшением инфраструктуры острова и защитой окружающей среды. Это включает создание новых туристических достопримечательностей, поддержку местных сообществ, развитие экологически чистых технологий и программы по сохранению природы.
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