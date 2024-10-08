Как часто российские туристы забывают дома паспорта?

Последний опрос показал, что самыми популярными вещами, которые россияне могут по забывчивости оставить дома перед дорогой, оказались солнечные очки и лекарства.
К счастью, паспорт и кошелек находятся в самом конце этого списка.
Онлайн-опрос от сервиса бронирований Ostrovok показал, что 4% опрошенных хоть раз забывали взять с собой в поездку паспорт, а 6% – банковскую карту или кошелек.
Однако бесспорными лидерами среди «забытых вещей» оказались солнечные очки (24%), лекарства (23%) и зубная щётка с пастой (18%). Чуть меньше путешественников признаются, что отправлялись в отпуск без необходимой косметики, кремов или мочалки (16%).
Взять с собой в поездку зарядку или наушники забывали 14% опрошенных, а 12% признались, что по забывчивости оказывались на пляже без сланцев.
А вот предыдущий опрос раскрыл, что в поездках россияне чаще всего забывают или теряют одежду и обувь, а также духи и косметику. Кстати телефоны, фотоаппараты, зарядки и другая техника в этом списке тоже есть.
Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен!
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