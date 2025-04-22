авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Как деревня Милителло прославилась на всю Италию?

Как деревня Милителло прославилась на всю Италию?

Небольшой городок Милителло-ин-Валь-ди-Катания недавно стал победителем популярного итальянского шоу и приковал к себе внимание всей страны.

Очаровательная деревня Милителло-ин-Валь-ди-Катания на Сицилии была признана самой атмосферной в Италии. 

Городок обогнал 19 соперников в рамках популярного шоу на итальянском канале Rai 3 и получил статут Borgo dei Borghi 2025. Теперь Милителло официально считается одной из самых красивых деревень страны. 

Ещё до проведения шоу Милителло входил в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО долины Валь-ди-Ното в юго-восточной Сицилии. Он стал знаменит благодаря своей очаровательной архитектуре: в особенности благодаря аббатству Сан-Бенедетто. Впечатляющий монастырь является третьим по величине комплексом монахов-бенедиктинцев (старейший католический орден) на Сицилии. Помимо аббатства в Милителло располагается более двадцати церквей и дворцов. 

Деревенька прославилась не только привлекательным ландшафтом и красочной архитектурой. Такой высокий статус Милителло получил ещё и благодаря аутентичной сицилийской кухне. Вблизи деревни произростает кактус опунции – из его плодов делают знаменитую сладкую горчицу, которая придает местным блюдам особенный шарм.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025