Как деревня Милителло прославилась на всю Италию?

Небольшой городок Милителло-ин-Валь-ди-Катания недавно стал победителем популярного итальянского шоу и приковал к себе внимание всей страны.

Очаровательная деревня Милителло-ин-Валь-ди-Катания на Сицилии была признана самой атмосферной в Италии.

Городок обогнал 19 соперников в рамках популярного шоу на итальянском канале Rai 3 и получил статут Borgo dei Borghi 2025. Теперь Милителло официально считается одной из самых красивых деревень страны.

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Ещё до проведения шоу Милителло входил в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО долины Валь-ди-Ното в юго-восточной Сицилии. Он стал знаменит благодаря своей очаровательной архитектуре: в особенности благодаря аббатству Сан-Бенедетто. Впечатляющий монастырь является третьим по величине комплексом монахов-бенедиктинцев (старейший католический орден) на Сицилии. Помимо аббатства в Милителло располагается более двадцати церквей и дворцов.

Деревенька прославилась не только привлекательным ландшафтом и красочной архитектурой. Такой высокий статус Милителло получил ещё и благодаря аутентичной сицилийской кухне. Вблизи деревни произростает кактус опунции – из его плодов делают знаменитую сладкую горчицу, которая придает местным блюдам особенный шарм.