Как дешевле добраться в Европу?

Эксперты по туризму дали советы путешественникам.

Улететь в Европу можно дешевле, если бронировать раздельные билеты с пересадкой. Для этого достаточно выбрать удобный вам пересадочный хаб, рассказали РИА Новости в сервисе по планированию путешествий «Авиасейлс».

«Онлайн-тревел агентства и авиакомпании собирают бронирование из доступных вариантов. Все очень просто: с кем договорились, теми и летим. В такое комбо из нескольких перелетов попадают билеты одной авиакомпании, ее партнеров по альянсу или партнеров по код-шерам. При этом, если самостоятельно состыковать рейс в Стамбул "Победой" и потом по Европе другим лоукостером, может получиться дешевле", - сказали в сервисе», — объяснил представитель «Авиасейлс».

В качестве примера он привел вариант бронирования из Москвы в Париж. В этом случае купить билеты одним запросом оказалось почти на 5000 рублей дороже, чем вариантом с двумя отдельными запросами: Москва — Анталья и Анталья — Париж.

Есть и другой способ сэкономить при поездке в Европу: возвращаться домой наземным способом. Несмотря на запрет на въезд в некоторые страны Европы, транзит из ЕС в Россию разрешен.

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«Так, если воспользоваться предыдущим советом и купить раздельные билеты из Москвы в Париж через Стамбул, а вернуться из Парижа через хаб в Литве, дорога обойдется в 33 000 рублей туда-обратно. Если же бронировать авиабилеты Москва — Париж — Москва, дорога может стоить больше 65 000 рублей», — рассказали в «Авиасейлс».

Через какие страны можно улететь в Европу?

Кроме того, в сервисе перечислили удобные хабы для полета в Европу. Крупнейшим пересадочным пунктом для россиян сегодня остается Турция. Оттуда можно улететь почти в любую европейскую страну.

В то же время, в Германию, Италию и Францию есть прямые рейсы из Ташкента (Узбекистан). А на Кипр, в Австрию, Италию, Германию, Францию, Бельгию, и Болгарию — из Еревана (Армения).

Также в Испанию, Португалию и Францию можно добраться прямым рейсом из Касабланки (Марокко).