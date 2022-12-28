Как изменятся цены на российские авиабилеты в 2023 году?

В «Аэрофлоте» ответили на интересующий отечественных туристов вопрос.

В этом году цена на авиабилеты по России снизилась, но в следующем повышения цен не избежать — как минимум, на уровень инфляции из-за растущих расходов перевозчиков. Об этом рассказал в беседе с РБК гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

По его словам, в 2023 году компания могла бы переложить все дополнительные расходы на пассажиров, но откажется от этого из-за ограниченной покупательной способности населения.

«В этих условиях мы не можем на 20-30% увеличить стоимость билетов, тогда нам придется существенно сокращать объемы [перевозок]», — сказал Александровский.

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Он добавил, что одновременно со снижением цен на авиабилеты по России в 2022 году стоимость международных рейсов, наоборот, выросла. Главная задача «Аэрофлота» остается в поддержке доступности авиаперелетов, в первую очередь, на внутреннем рынке РФ.

В то же время, в Минтрансе сообщили, что нашли способ снизить стоимость авиабилетов по России (или хотя бы оставить их на прежнем уровне), снизив ставки сборов для региональных самолетов.

По словам замглавы ведомства Дмитрия Зверева, Минтранс уже подготовил приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание лайнеров в российских регионах. Тарифы планируется сократить в два-четыре раза, пояснил эксперт в беседе с РБК.