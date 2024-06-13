Как изменятся цены на туры после скачка курса доллара?

Эксперт спрогнозировал подорожание туров.

Санкции США против Мосбиржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в нацвалютах, но это повлияет на стоимость туров. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператов России (АТОР) Артур Мурадян.

«Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро», — пояснил он.

По словам эксперта, многие туроператоры давно проводят платежи через третьи страны в национальных валютах. Но, несмотря на то, что механизм отработан, к расчету добавится еще один этап конвертации, и его стоимость «так или иначе отразится в конечной цене туров».

Вице-президент АТОР отметил, что сегодня есть риск возникновения ажиотажного спроса на наличные доллары и евро, так как большинство россиян едут в путешествия именно с наличными.

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«Но, на мой взгляд, сейчас точно не стоит спешить скупать валюту на волне паники без реальной необходимости», — заключил Артур Мурадян.

На фоне американских санкций Мосбиржа с 13 июня прекратила биржевые торги долларов и евро. Из-за этого многие обменники резко подняли курс наличного доллара. Как заметили «РБК Инвестиции», в некоторых обменных пунктах курс доходит до 200 рублей за доллар, а евро — до 160 рублей.