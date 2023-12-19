Как Мальдивы стали филиалом рая на земле? Экскурс в историю

Рассказываем о том, благодаря кому появился туризм на Мальдивах. А заодно – об одном из первых отелей на тропических островах в Индийском океане.

На выходе из аэропорта Мале, столицы Мальдив, вас первым делом встречают не назойливые таксисты, не автобусные остановки и не транспортные развязки, а причал с лазурными волнами и сверкающая на солнце гладь океана. Вместо такси – быстроходная яхта. За полчаса она домчит до острова Барос с одноименным пятизвездочным курортом (вариант для тех, кому не хочется тратить много времени на трансфер). Так из мегаполиса вы попадаете в райскую сказку, которой принято считать Мальдивы.

Далеко не все догадываются, что эту славу среди туристов со всего мира Мальдивы снискали не так давно. До 1970-х об отдыхе где-то на необитаемых крохотных островах на атоллах Индийского океана не думали даже самые экстравагантные путешественники. Всё изменил счастливый случай, несколько увлеченных дайверов и один целеустремленный человек.

Немного истории

Первые поселенцы Мальдив прибыли на острова примерно 3500 лет назад. Острова очень кстати оказались на пути основных торговых маршрутов – сюда наведывались мореплаватели из разных концов света, совершали набеги пираты, прибывали переселенцы из Аравии, Африки и Индийского субконтинента. Арабские торговцы, направлявшиеся на Дальний Восток, пишут о посещении Мальдивских островов начиная со II века нашей эры.

В 1153 году страну обратил в ислам приезжий ученый мусульманин имени Абул Баракат Юсуф аль-Барбари. Согласно легенде, он победил морского демона, наизусть читая Коран.

В Средневековье Мальдивы прозвали «Денежными островами» – здесь в изобилии водились красивые раковины каури, которые использовались в качестве валюты для торговли в Африке и на Ближнем Востоке. Проще говоря, на Мальдивах деньги буквально валялись под ногами. Такие каури-монеты с Мальдивских островов были найдены даже за Полярным кругом! А сейчас они встречаются в основном в сувенирных лавках – из гладких пестрых ракушек делают ожерелья, брелки и другие аксессуары.

Раковины каури Фото: David Eickhoff / Flickr

Так что с туристами?

Если бы ещё в 1960-х вы поделились с кем-то, что мечтаете съездить на Мальдивы, вас бы подняли на смех. Примерно тогда международное исследование признало острова непригодными для туризма. С этим нельзя было не согласиться: даже первозданная красота океана и островов не привлекала в условиях полного отсутствия инфраструктуры.

Туризм здесь открыли итальянцы, влюбленные в дайвинг. А в плане дайвинга Мальдивы не имеют соперников практически нигде в мире. Сотни островков расположены на коралловых рифах, что обеспечивает соседство с красочными рыбками, величественными морскими черепахами, фантастическими скатами, безобидными акулами и другими причудливыми морскими обитателями. Неудивительно, что сейчас Мальдивы превратились в мекку для ныряльщиков с аквалангами и обычными дыхательными трубками – но 50 лет назад они только ждали своих путешественников. И дождались.

Тогда горстка предпринимателей-энтузиастов основала компанию Universal Enterprises, и в 1972 году на Мальдивы привезли первую организованную группу итальянских туристов, а затем и построили первый (довольно скромный) отель. Итальянцы остались в восторге – побег от внешнего мира с его суетой, потрясающая красота подводного царства, простота жизни и полное единение с природой стали первыми фишками тропических островов в Индийском океане.

Фото: Baros Maldives

Барос – второй отель на Мальдивских островах

Второй отель на Мальдивах открылся через год после приезда первых туристов, в 1973. Им стал Baros, расположенный на одноименном острове. До этого на острове располагалась плантация кокосовых пальм – правительство сдавало его в аренду частным владельцам. Эти владельцы и приняли стратегическое решение превратить остров в курорт.

Впрочем, курорт – это сильно сказано. Когда остров выбрали для развития туризма, коренные мальдивцы недоумевали — ну кому захочется жить, будто изгнаннику, на необитаемом клочке суши, где есть только песок, пальмы да океан? Но иностранным туристам, похоже, хотелось именно этого – оказаться в неформальной обстановке на лоне природы. Первые ныряльщики прибыли на Барос в декабре 1973 года и оставались там по четыре недели, довольствуясь скромным размещением.

Сперва снорклеры и дайверы жили и спали под общей крышей в хижинах из подручных материалов – пальмовых листьев, кокосового ореха и соломы. Кровати сделали из металлических коек, вынесенных с кораблей, разбираемых на металлолом, а матрасы были набиты койрой (кокосовым волокном). Вместо вентиляторов – открытые дверные проемы для сквозняка, вместо пола – песок под ногами. Сперва на Баросе не было даже причала, и гостям приходилось спрыгивать с лодок и плыть к берегу во время прибоя.

Затем появились наземные простые бунгало, а потом и первые виллы на воде. Сегодня Барос отмечает 50-летний юбилей, а из острова для новоиспеченных Робинзонов Крузо он превратился в изысканный пятизвездочный курорт.

Фото: Baros Maldives

Пышные тропики, уединение и власть океана

Сейчас Baros Maldives – остров-курорт премиум-класса и многократный обладатель престижной награды World Travel Awards в категории «Самый романтичный курорт мира».

Барос расположен в самом центре атолла Северный Мале на домашнем рифе. Это небольшой островок – всего 350 на 300 метров, можно неспешно обойти за 15 минут. На курорте расположено 75 пляжных и надводных вилл, у каждой из которых имеется индивидуальный выход к океану.

Фото: Baros Maldives

Барос – один из самых зеленых курортов на Мальдивах. И один из самых тихих – здесь нет маленьких детей, шумных развлечений и активностей, даже транспорта. Туристам везде приходится ходить пешком, но благодаря размерам острова и плоскому рельефу проблем это не вызывает: идти к океану сквозь заросли пальм и садов, вибрирующие от стрекота насекомых, птичьих трелей, трепета крыльев летучих лисиц и шелеста листьев – одно удовольствие.

Виллы утопают в пышной зелени пальм, цветов и садов, они практически незаметны и обеспечивают гостям дополнительную тишину и уединение. Это настоящие тропики: здесь растут целых пять видов пальм и встречаются деревья, которым более ста лет.

Приватность здесь – одна из главных ценностей. На Баросе можно не просто поваляться на пляже с видом на океан, а действительно воссоединиться с природой (и восполнить на йоге и спа духовный и физический ресурс).

Фото: Baros Maldives

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Доктор Манику – отец-вдохновитель Бароса

Доктор Манику – так с уважением называют Ибрагима Умара Манику (1952 — 2021), члена влиятельной семьи предпринимателей, которые развивали туризм на Мальдивах. Именно он сделал Барос таким, какой он есть.

Доктор Манику родился на Мальдивах, отучился в Мале и позже заграницей, путешествовал по всему свету и выучил множество языков. Он стал первым анестезиологом на Мальдивах, а позже — взялся за развитие курорта премиум-класса. Он сосредоточился на том, чтобы сделать роскошь пятизвездочного курорта неброской и простой, а акцент сделал на местных традициях, этнических мотивах и натуральных материалах.

В команду менеджеров отеля доктор Манику решил брать местных жителей, а не приглашённых из Европы специалистов. Он справедливо рассудил, что мальдивцы будут лучше чувствовать культуру и поддерживать дух острова.

Фото: Baros Maldives

Красота в деталях

Именно доктор Манику ввёл на курорте множество маленьких, но важных деталей, которые делают отдых комфортным и беззаботным – например, именно по его указке во время ужина гостям подают меню с фонариком на прищепке. Так в сумерках на открытых верандах или в приглушенном свете помещений можно без труда прочитать позиции в меню и не нарушать интимную атмосферу.

Таких деталей на Баросе много, от пальмовых листьев, которыми покрыта крыша виллы, до деревянных подставок в форме рыбок. Во всём чувствуется мальдивская самобытность и дух старых Мальдив, напоминающий о многовековой истории островов. Например, в деревянном здании лаунж-зоны отеля устроен небольшой музей, где выставлены экспонаты, представляющие местную культуру – подставка для Корана, ступа для смешивания трав, различные сосуды.

Есть в музее Бароса и шкатулка Малаафи – она традиционно используется для хранения орехов и листьев бетеля. Мальдивцы привыкли употреблять их после каждого приема пищи, и даже сейчас орехи листья бетеля подают после еды к кофе в ресторанах, хоть они и могут оказывать легкий наркотический эффект. Орехи подают сушеными и порезанными на части, как твёрдые чипсы, у многих мальдивцев уже выработалась зависимость от них – все из-за укоренившейся в культуре привычки.

Любовь и верность гостей, сохранение традиций и культуры – вот главные ценности, которые берегут на Баросе. На Мальдивах сейчас сложно встретить пятизвездочный отель с такой подачей: другие игроки на туристическом рынке «осовременились», утратили уникальность и мальдивский колорит в угоду корпоративным стандартам.

Фото: Baros Maldives

Высокая кухня с местным акцентом

Раз в неделю в одном из трех ресторанов курорта Cayenne Grill проходит вечер мальдивской кухни. Её основа – тунец, карри, кокос и тыква, которые в разных сочетаниях могут превращаться в необычные и очень вкусные блюда. Обязательно попробуйте и пандан – местный фрукт.

А стоящий на сваях над водой ресторан высокой кухни Lighthouse считается одним из лучших на всех Мальдивских островах — сюда даже приезжают из соседних отелей, чтобы оценить шедевры местного шефа с Шри-Ланки на фоне потрясающего заката. Коронное блюдо ресторана – биск из лобстера, который появился в меню 16 лет назад и с тех пор оттуда не исчезал.

Фото: Baros Maldives

Спасти кораллы и сберечь планету

Курорт Baros Maldives является одним из лидеров по продвижению инициатив, направленных на защиту морской среды. С 2006 года здесь действует программа по восстановлению и высадке кораллов, призванная снизить негативные последствия от повышения температуры воды на коралловые рифы.

В рамках программ по восстановлению рифов отель использует специальные бассейны для выращивания кораллов, подвесные коралловые линии в лагуне, ставшие уже знаменитыми кубы и каркасы для высаживания кораллов на дно океана. Гости тоже могут поучаствовать в высадке – тогда на кубах увековечат их имена.

Фото: Baros Maldives

Концепция эко-отеля Baros играет ведущую роль в проектах по охране окружающей природы, а сам отель является лидером среди экологически безопасных курортов на Мальдивах.

Пресную воду для водопровода здесь получают из морской благодаря специальным фильтрам (Барос стал первым островом, где начали применять эту технологию), рыбу и морепродукты сюда привозят местные рыбаки, хлеб пекут сами и сами занимаются сортировкой отходов, которые регулярно вывозят в точки переработки на специальных лодках.

Фото: Baros Maldives

Каждая вилла на Баросе рассчитана на проживание двух человек, что делает его идеальным местом для романтического побега от мира. Всё здесь располагает к расслабленному отдыху и тихому созерцанию: личный выход на пляж, джакузи с бассейном, уютные мягкие качели, где можно свернуться с книжкой, фруктами и бокалом сангрии, портал в тропики за раздвижными дверями, кровать под воздушным полупрозрачным балдахином и душ под открытым небом.

На курорте Барос можно действительно открыть для себя Мальдивы – а заодно открыть себя заново вместе с насыщенным и наполненным впечатлениями путешествием.