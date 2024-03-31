Как меньше «сидеть» в телефоне? 4 простых способа

Эксперт рассказал, как сократить время, которое мы проводим в своих гаджетах.

Каждый второй россиянин (56%) ежедневно проводит в своем телефоне не меньше трех-четырех часов. Каждый пятый (19%) — пять-шесть часов в сутки, а каждый десятый (9%) — и вовсе более семи часов. Почти отказаться от гаджета и проводить в нем меньше часа в сутки могут только 5% россиян, говорится в исследовании сервиса по аренде пауэрбенков «Бери Заряд!».

Большинство (43%) людей «просиживают» экранное время в социальных сетях, 25% играют или смотрят видеоролики и только 21% – работают. При этом 82% (большая часть – женщины) признаются, что боятся остаться без гаджета даже на несколько часов, поскольку испытывают стресс. Спокойно расстаться с телефоном, скажем, на выходные, могут только 3% опрошенных.

Эксперт по PR и коммуникациям, специалист по трафику в соцсетях Павел Шашлов рассказывал Russian Traveler, как сократить время в телефоне — и как проводить его с пользой.

Павел Шашлов Эксперт по PR и коммуникациям, специалист по трафику в соцсетях «Попробуйте не отказываться от телефона, а ввести ограничения пользования им — на день, на два, на три. Сначала внутри, возможно, у вас будет какая-то пустота, вы будете считать, что выпали из мира. А через пару дней вы поймете — "вау, оказывается, я просто оказался в мире, где большинство людей утыкаются в телефон и находятся благодаря этому в иллюзии контроля».

1. Включить светофильтры в настройках и перевести телефон в черно-белый формат

Как только вы это делаете, у вас радикально изменяется взаимодействие со смартфоном. И вот почему: вы дезориентируетесь и уже с трудом понимаете, где иконки мессенджеров, где социальные сети, где почта. С таким черно-белым экраном гораздо проще отложить телефон, заблокировать его или не пользоваться какое-то время.

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2. Не брать телефон в руки в перерывах

Не пользуйтесь гаджетом в перерывах и рекламных паузах, если вдруг смотрите телевизор. Это делают почти все: каждые 15-20 минут, как раз во время рекламной паузы, рекламные площадки считывают огромный пик активности мобильных устройств. А если одновременно смотреть фильм и сидеть в интернете, организм «перекачивается» дофамином, и человек потом чувствует себя разбитым и усталым.

3. Планировать время потребления развлекательного контента

Например, на тренировке в спортзале, кроме активной музыки в наушниках, можно загрузить какой-нибудь фильм. Или включить подкаст во время прогулки перед сном. В условный календарь можно поставить: сегодня я прохожу 10 000 шагов и слушаю подкаст. Если не получается совмещать это с активностями, попробуйте просто сказать себе: «Я смотрю контент после ужина» — так вы уже отведете для этого время и ограничите его.

4. Сократить количество лишних сигналов в мессенджерах и на почте.

В Telegram можно просто замьютить все чаты. Если человеку нужно, он вас тегнет в переписке — это в целом новая этика деловой переписки. И еще одно хорошее правило — закрепить важные чаты и отписаться от каналов, в которых у вас 100500 непрочитанных сообщений. Получается, они не очень-то вам и нужны.

С перепиской на почте берем за основу правило: любое письмо, отправленное на e-mail, не срочное. В противном случае вам бы написали в мессенджере либо позвонили. Потому можно выделить себе какое-то определенное время, когда вы проверяете почту и всем отвечаете.

Второй момент — это рассылки. Обязательно нажмите «Отписаться от рассылок», которые для вас уже не актуальны. Так почта будет получать меньше лишних уведомлений о новых входящих. Заведите полезную привычку «zero сообщений» — то есть, ноль неотвеченных в почте вечером.