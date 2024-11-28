Как меняются цены на перелеты из России за рубеж?

Среди всех зарубежных направлений неожиданно подешевело лишь одно.

Эксперты сервиса «Купибилет» выяснили, как изменились цены на перелеты из России за рубеж в 2022-2024 годах. Вот как выглядит их рейтинг (приведены средние значения цен на путешествие в одну сторону):

Италия: рост с 9,2 до 14 тысяч рублей (+52%); Франция: рост с 13 до 19 тысяч рублей (+48%); Турция: рост с 11,5 до 16,5 тысяч рублей (+44%); Испания: рост с 11,6 до 15,8 тысяч рублей (+36%); Германия: рост с 14,3 до 19 тысяч рублей (+19%); ОАЭ: рост с 18,4 до 21,7 тысячи рублей (+18%); Казахстан: рост с 11,5 до 12,7 тысячи рублей (+11%); Армения и Таиланд: рост с 13,6-13,8 до 14,7-14,8 тысячи рублей (+7-8%); Грузия: рост с 15,3 до 15,6% (+2%).

Единственным подешевевшим зарубежным направлением для россиян неожиданно стал Кипр: цены на билеты туда подешевели на 5% — с 15,2 тысяч рублей в 2022 году до 14,4 тысяч рублей.

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Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что для того, чтобы успеть получить шенген до Нового года, документы стоит подавать как можно раньше. Это даст возможность успеть получить визу во Францию, Испанию, Венгрию и Грецию.