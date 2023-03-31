Как миллениалы меняют индустрию туризма

Они тратят меньше и подходят к путешествиям более рационально.

Миллениалами называют поколение людей, родившихся между 1981 и 1996 годами. Некоторым из них уже перевалило за 40, а другие только приближаются к тридцати. Эксперты считают, что именно эти люди меняют сложившуюся туристическую индустрию, проявляя техническую смекалку и социальную сознательность.

Согласно данным исследовательской компании Morning Consult, миллениалы путешествуют чаще, чем другие возрастные группы, вытесняя гораздо более богатое, но менее готовое к приключениям поколение бэби-бумеров (родившихся приблизительно с 1946 по 1964 годы).

«Когда дело доходит практически до любых поездок, миллениалы – то поколение, которое больше других вовлечено в путешествия. Например, 18% миллениалов совершили три или более внутренних рейса в прошлом году, по сравнению с 10% старших представителей поколения X и 6% – бэби-бумеров. Миллиениалы рассматривают путешествия как право, а не как привилегию, и считают свой опыт путешествий частью своей личности, а не галочкой в списке желаний», – Линдси Решке, аналитик из Morning Consult.

И это не значит, что у них много денег – на самом деле из-за тревоги по поводу финансов откладывают все крупные покупки вплоть до собственного дома или машины и копят на них продолжительное время. Тем не менее, согласно отчету GWI Travel, они по-прежнему предпочтут отправиться в отпуск, чем добавить еще несколько долларов к своим сбережениям. Согласно исследованию, они «намного опережают другие поколения», считая путешествия очень важной своей жизни.

Миллениалы чаще, чем представители других поколений, готовы платить больше за перелеты, но, согласно данным экспертов, только каждый пятый из них говорит, что во время путешествий ищет самые лучшие варианты. По данным страховой компании InsureMyTrip, хотя многие миллениалы обременены долгами и стеснены ростом стоимости жизни, они по-прежнему тратятся на путешествия.

Согласно отчету экспертов, по сравнению со старшим поколением миллениалы и представители поколения Z отдают предпочтение поездкам, ориентированным на экологичный образ жизни и комфорт (61% против 48%), и останавливаются в отелях со спа-салонами и велнес-услугами (60% против 43%). Этих людей также чаще вдохновляют на путешествия фильмы и телепередачи, а также социальные сети.

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«82% путешественников поколения Z и миллениалов говорят, что они заинтересованы в том, чтобы отправиться в отпуск, который окажет минимальное воздействие на окружающую среду в 2023 году, по сравнению с 72% представителей поколения X и 64% бумеров», – Одри Хендли, президент компании American Express Travel.

По словам экспертов, миллениалы очень ответственно подходят к планированию своего отпуска. По данным британской исследовательской фирмы YouGov, миллениалы составляли почти половину клиентов Airbnb в 2022 году – больше, чем поколение X и бумеры вместе взятые.

Уже многие миллениалы стали родителями и путешествуют со своими детьми. По данным Morning Consult, с 2019 года аренда жилья на Airbnb сильнее всего увеличилась среди путешественников с детьми в возрасте шести лет и младше.

Многонациональные гостиничные компании уже запустили бренды, ориентированные на миллениалов. Бренды привлекают молодых путешественников благодаря внутреннему декору, оздоровительным услугам и даже бесплатным коктейлям. Другие отели привлекают внимание миллениалов, уделяя особое внимание технологиям, оздоровлению и животным: «Если ваш питомец пролезет в дверь, мы будем рады его видеть», – утверждают они.