Как мошенники обманывают россиян в аэропортах?

Они научились красть со счетов людей сотни тысяч рублей.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян в аэропорту. Они вылавливают людей в залах ожидания и разводят на кредиты под видом представителей банков, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, первой жертвой такой схемы стала реальная сотрудница банка, 43-летняя Ольга. Она рассказала, что встретила преступника в Домодедово: женщина приехала за несколько часов до вылета и долго сидела у своего гейта. Там к ней и подошел мужчина с бейджиком банка и стал уговаривать оформить кредитную карту. Сначала Ольга отказывалась, но затем проявила жалость. Парень, тем временем, заявил, что россиянке отказано в выдаче кредитки и попросил прощения.

Ольга спокойно села в самолет, а через несколько часов, по прилете, увидела, что карту все-таки оформили. Перезвонив в банк, женщина узнала, что мошенник пытался сразу вывести с нее все кредитные деньги — 150 000 рублей, но успел украсть лишь 15 000. Сотрудники службы безопасности банка посчитали перевод сомнительным и заблокировали его.

Россиянка написала заявление в полицию и надеется, что преступника поймают. Сколько человек еще стали его жертвами, неизвестно.

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