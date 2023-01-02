Как мужчины чаще всего травмируются в новогодние праздники. Поговорили с фельдшером и вот, что он рассказал

Новый год – все радуются, дарят подарки, детский смех, елочные огни... Хочется посмотреть на праздник и с другой стороны! Например, если смотреть на новогодние каникулы со стороны фельдшера «Скорой», новогодние каникулы для мужчины – череда сражений, через которые он проходит с разной степени успеха: схватки с жирным мясом, битвы с оливье и крабовым, попытки одолеть емкости с алкоголем. Обсудили праздник с фельдшером «Скорой помощи» Артемом Верником. Он рассказал о том, какие травмы и недуги чаще всего получают мужчины во время каникул.

«Резко увеличивается количество бытовых травм – упал, сломал что-нибудь, получил сотрясение мозга. Например, какое-то количество мужчин обязательно травмируется при попытке съехать с ледяной горки. В этом году из-за погоды горок не было, но мужчины умудрялись падать с горок и качелей на детских площадках (все те же сотрясения и сломанные руки). Некоторые количество мужчин, выпив, обязательно пытаются спрыгнуть из окна в сугроб, причем не обязательно с первого этажа (в этом году опять же сугробов и прыжков не было). Редко у кого обходится без травм.

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Как ни странно, но я заметил, что даже во время сильных морозов, в саму новогоднюю ночь мы почти не забирали людей с обморожениями: люди в этот день, наверное, традиционно добрее – всегда помогут, поднимут мужчину, заснувшего где-нибудь в сугробе.

Еще в праздники мужчины (ну и не только, конечно) часто получают ожоги от петард. Я, кстати, служил в ракетных войсках, наслушался больших бабахов, вообще не понимаю этого удовольствия – запуск петард.

Ближе к концу каникул начинаются вызовы — жалобы на давление (следствие, конечно, приема алкоголя). К девятому числу некоторых пациентов уже следует выводить из запоя. Еще один важный пункт в списке мужских новогодних травм — обострение хронического гастрита, панкреатита, холецистита: все это из-за неумеренного потребления всякой острой, жирной пищи, алкоголя.

Вообще, мужчине, который пережил новогодние праздники, иногда хочется сказать: спасибо что живой!