Как нас обманывают в сезон отпусков: рассказывают эксперты

Покупка билетов, бронирование жилья – эти и другие ситуации, которые могут быть опасны.

В отпускной сезон в России преобладают несколько главных направления онлайн-мошенничества в сфере организации путешествий — об этом рассказали эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера».

Мошенничество с билетами.

Злоумышленники создают большое количество поддельных страниц, имитирующих сайты авиакомпаний и агрегаторов по подбору билетов. Это делается ради кражи денег и личных данных пользователей.

Фальшивые объявления.

В отпускной сезон в сети появляется множество поддельных предложений о бронировании квартир и апартаментов. На популярных платформах мошенники создают предложения с выгодными ценами и красивыми фотографиями — правда, заселиться в такое жилье не получится, а вот потерять деньги при бронировании — вполне.

Подделка сайтов.

Порой злоумышленники не ограничиваются фальшивыми объявлениями, а создают целые поддельные сайты, которые имитируют реальные платформы бронирования отелей. Как только пользователи заходят туда под своими реальными данными, мошенники получают доступ к их личной информации.

Опросы с подвохом.

Наконец, мошенники рассылают на e-mail пользователей ложные письма с опросами. В них предлагается ответить на несколько вопросов, а затем получить подарок. Так аферисты получают фамилии, адреса, номера телефонов и другие сведения о потенциальных жертвах.

Ранее о том, как мошенники обманывают туристов при бронировании, Russian Traveler рассказали эксперты.

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