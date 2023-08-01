Как нас обманывают в сезон отпусков: рассказывают эксперты

Покупка билетов, бронирование жилья – эти и другие ситуации, которые могут быть опасны.
В отпускной сезон в России преобладают несколько главных направления онлайн-мошенничества в сфере организации путешествий — об этом рассказали эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера».
- Мошенничество с билетами.
Злоумышленники создают большое количество поддельных страниц, имитирующих сайты авиакомпаний и агрегаторов по подбору билетов. Это делается ради кражи денег и личных данных пользователей.
- Фальшивые объявления.
В отпускной сезон в сети появляется множество поддельных предложений о бронировании квартир и апартаментов. На популярных платформах мошенники создают предложения с выгодными ценами и красивыми фотографиями — правда, заселиться в такое жилье не получится, а вот потерять деньги при бронировании — вполне.
- Подделка сайтов.
Порой злоумышленники не ограничиваются фальшивыми объявлениями, а создают целые поддельные сайты, которые имитируют реальные платформы бронирования отелей. Как только пользователи заходят туда под своими реальными данными, мошенники получают доступ к их личной информации.
- Опросы с подвохом.
Наконец, мошенники рассылают на e-mail пользователей ложные письма с опросами. В них предлагается ответить на несколько вопросов, а затем получить подарок. Так аферисты получают фамилии, адреса, номера телефонов и другие сведения о потенциальных жертвах.
Ранее о том, как мошенники обманывают туристов при бронировании, Russian Traveler рассказали эксперты.