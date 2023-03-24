Как недорого улететь за границу на майские праздники?

В OneTwoTrip назвали самые выгодные направления.

Российским туристам рассказали, как недорого полететь за границу на майские праздники. Рейтинг самых выгодных направлений составили в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip.

Из Москвы дешевле всего всего можно улететь в Минск или Ургенч (Узбекистан): билеты обойдутся в 4300 и 4700 рублей соответственно. Полеты в другие города Узбекистана будут стоить дороже: в Ташкент — от 7700 рублей, в Бухару — 10 100 рублей, а в Самарканд — 10 500 тысячи рублей. Также можно недорого улететь в Бишкек (Кыргызстан) — от 8500 рублей, в Гянджу (Азербайджан) — 9 400 рублей, Гюрми или Ереван (Армения) — 10 400 и 11 200 рублей.

Из Санкт-Петербурга тоже дешевле всего улететь в Минск и Ургенч — 4500 и 8800 рублей соответственно. В Баку можно взять билет за 12 200 рублей, в Ош (Кыргызстан) — за 12 500 рублей, в Бишкек — за 13 000 рублей, в Ереван — за 14 800, в Самарканд и Фергану — за 15 000 рублей и Астану — за 16 100 рублей.

Ош, Кыргызстан Фото: Unsplash

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Жителям Екатеринбурга дешевле всего улететь в Узбекистан: в Бухару можно улететь за 7500 рублей, а в Самарканд — за 9 900 рублей. Туристам из Казани — в Кыргызстан Белоруссию и Иран: билет в Бишкек будет стоить 6800 рублей, в Минск — 8300 рублей, а в Тегеран — за 8800 рублей. А новосибирцам — в Фергану (5200 рублей) и Ош (5700 рублей).