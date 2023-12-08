Как новые отели влияют на продвижение региона? Разговор с экспертом

Гостиничный бизнес в России переживает ренессанс, возвращая к жизни целые города и регионы. Как департаменты туризма могут опираться на отели в развитии туристической привлекательности региона? Как эта модель работает на Западе? Специально для Russian Traveler об этом рассказал Андрей Шемякин, генеральный директор PR и консалтинговой компании SEA Company.
Город и регион. Каким образом они связаны?
Отель – это проводник в город. Без него вы можете вообще не узнать о существовании города и его особенностях. Что касается бизнеса, то он может полностью игнорировать город, если там попросту негде жить приезжим.
Современная карта туризма радикально изменилась: у людей есть возможность и желание узнавать новые города и места. Это связано в первую очередь с активным развитием транспортной доступности внутри регионов. Появились перелеты, не требующие пересадки в Москве или в другом региональном центре. Активно вводятся в эксплуатацию новые скоростные дороги.
Поэтому сегодня часто люди сначала узнают о новом отеле или курорте и из-за него выбирают направление для поездки, а уже потом выстраивают свой план активностей в городе.
Что важнее для развития туризма: отель без города или город без отеля?
Многие наши клиенты – собственники гостиниц и отелей, которые планируют расширить сеть, выбирая регионы для новых объектов. Они заказывают в SEA Company консалтинг и исследование туристического потенциала региона.
По личному опыту могу сказать уверенно: отель может развить туристический потенциал региона без участия властей, а вот власти не смогут развить туристическую привлекательность региона без наличия в нем классных средств размещения.
Посмотрите, например, на город Мичуринск в Тамбовской области. Потрясающий купеческий город численностью чуть более 90 000 человек. Близкая и удобная транспортная доступность от Москвы и Воронежа. Чем вам не интереснейший туристический продукт? Но нет. До открытия там отелей WeFamilyGroup (отеля «Герасимов» и бутик-отеля «Гостиный Двор») город не имел никакой туристической привлекательности. Даже те компании, которые имели там бизнес, предпочитали останавливаться в Тамбове и ездить на работу каждый день 40 минут в одну сторону.
Через два года активного продвижения город преобразился до неузнаваемости: о нем пишут все федеральные СМИ, увеличивается загрузка отелей и всей городской инфраструктуры, гидов по городу часто не хватает – настолько много интересующихся туристов стало приезжать.
И это все за счет проактивной позиции в продвижении, которые создают поток туристов, а не сидят и ждут, когда что-то изменится само.
Неужели департаменты туризма в регионах сидят без дела? Там же тоже что-то делают?
Мы много лет работали с департаментом туризма города Москвы (ранее он назывался иначе), занимаясь продвижением города как туристического направления, использовали очень похожие инструменты, которые используем в продвижении отелей: организовывали образовательные вебинары для тревел-агентств, рассказывая о преимуществах и возможностях региона, проводили пресс-конференции, участвовали на выставках, использовали событийный туризм в качестве пиар повода.
И в наших активностях мы всегда выступали в коалиции с отелями из Москвы: ведь именно они – глаз и голос индустрии. Они знают на практике, как обстоят дела сегодня и на что обратить внимание.
Многие регионы также привлекают экспертов со стороны для организации такого процесса и коллаборации. Меня всегда вдохновляют такие запросы, особенно если они поступают из небольшого города. Но пока что это больше регионы-исключения, более прогрессивные и ориентированные на результат. Большинство делают что-то, потому что «надо» и потом «надо» отчитаться. И это очень разочаровывает, когда видишь такое со стороны.
А как дела с этим обстоят на Западе? Расскажите, как вы продвигали такие страны как Словения и Албания.
Зарубежные страны уже много лет очень системно и структурировано относятся к индустрии гостеприимства, ведь для многих из них это существенный процент ВВП страны. Каждую из таких стран можно сравнить в этом плане с каким-то из наших регионов, например, с Крымом или Краснодарским краем.
Они также прибегают к озвученным ранее способам продвижения, но их уровень сотрудничества бизнеса и власти находится на куда более организованном уровне.
Допустим, туристический бюджет города Гштаат в Швейцарии формируется на 100% из отчислений от отелей. В конце года департамент туризма презентует всем отелям четкую PR-стратегию развития региона на следующий год, получает одобрение большинства, и каждый отель вносит пропорциональную часть необходимого бюджета.
Ровно через год они отчитываются о результатах и презентуют новый план. Это очень похоже на классическую PR-работу, которую мы делаем для наших клиентов. Но здесь это на уровне государства, что не может не вызывать восторг.
Российский внутренний рынок туризма, конечно, сейчас на подъеме и только начал свой путь, но неужели у нас ничего нет?
Сегодня реализована отличная поддержка отельеров на федеральном уровне: отмена НДС для гостиниц, льготные кредитные ставки, организация специальных экономических зон для строительства и создания туристической инфраструктуры. Бесспорно, отельеры это очень ценят. Они благодарны, ведь многих из них такая серьезная поддержка спасла в самые тяжелые времена.
Многие департаменты туризма предлагают набор бесплатных опций для отелей: участие в отраслевых выставках на стенде региона, принятие ознакомительных туров для операторов и агентов, презентации отелей в рамках дней региона.
Многие делают крутейшие стенды на уровне лучших европейских регионов. Единственная проблема: всему этому критически не хватает системности и понимания метрик аналитики эффективности. Но, я уверен, у нас все получится и уже в ближайшем будущем.
Как Вы считаете, стоит ли привозить команду из Москвы для запуска отеля? Или лучше собрать новую из местных жителей? Как образовывать «местное» население? И надо ли это? Должен ли отельер делать это за свой счет с привлечением только собственных ресурсов?
Москва в этом отношении не панацея, я бы сказал. Тут дело не в прописке, а в уровне экспертности. Так уж сложилось в нашей стране, что большую насмотренность имеют ребята, работавшие в отелях столицы. Но как вы понимаете, большинство из них не планируют менять свой город проживания и уезжать в регионы для взращивания нового поколения. Именно поэтому лучше уже на этапе проектирования привлечь консультанта, который поможет вам правильно выстроить процесс рекрутинга и обучения.
За счет широкого профиля работы в команде SEA Company всегда есть профессиональные отельеры из всех блоков, которые умеют создавать и настраивать работу. При этом в 90% случаев мы ищем таланты в регионе, где находится отель, или же создаем необходимую инфраструктуру для его релокации посменно.
Это огромная работа и огромная проблема в России на сегодняшний день. Но, как бы это ни звучало, решать ее нам помогают инструменты сетевого маркетинга. Мы формируем внутреннюю экосистему отеля таким образом, что всегда есть сетевая система обучения и наставничества внутри коллектива.
Это решает сразу много вопросов. Например, снижает риски увольнения ключевого персонала, формирует нематериальную мотивацию персонала, позволяет раскрыть истинный потенциал каждого из сотрудников и, если нужно, применить его в другом отделе отеля или даже в другом городе. Такие случаи у нас тоже были.
За чей счет это нужно делать? Я уверен, что за счет отельера. Во-первых, это такая же необходимость бизнеса, как и социальная задача государства. Наверное, такой «школы жизни», как реальная работа, дать не сможет ни один ВУЗ в стране. По крайней мере, в гостиничном бизнесе – точно.
Может ли тут помочь государство? Конечно, может. Уверен, что у большинства регионов есть свои программы, которые не просто зафиксированы на бумаге, а реально работают с хорошей эффективностью. Если таких программ нет, то их срочно нужно создать.
Если Вы долго и упорно развивали свой отель и его окрестности, а потом спустя Х лет на все готовое приходят конкуренты, как с ними бороться и нужно ли?
Конкуренция – хороший знак того, что в регионе есть спрос. А спрос рождает предложение. Если Вы были первопроходцем в городе и благодаря вашему отелю в несколько раз увеличился поток приезжающих, да так увеличился, что начали открываться новые отели, то вы сделали что-то важное в этой жизни и можете собой гордиться. Никогда не надо бояться конкуренции: она делает нас сильнее, а нашу работу — интереснее.