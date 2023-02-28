Какие болезни могут ждать вас в путешествии и как от них защититься?

Риск заразиться опасными заболеваниями в экзотических странах по-прежнему высок, но не стоит распаковывать чемоданы. Прежде чем отправиться в путешествие, стоит прочитать о распространенных заболеваниях, их симптомах и способах предотвращения.

Дизентерия – одна из самых распространенных болезней в жарких странах. Заразиться ей можно даже в самом дорогом отеле с белоснежными номерами, потому что невозможно отследить чистоту рук обслуживающего персонала, полотенец и воды, в которой моют посуду и продукты. Дизентерия проявляется только через некоторое время после еды, поэтому при самых первых признаках недомогания необходимо сразу обратиться к врачу. Последствия заболевания помогут снять обильное питье и прочищающие кишечник таблетки, которые всегда стоит брать с собой в дорогу.

Желтая лихорадка распространена в странах Африки и Южной Америки. Заразиться ей можно через укусы комаров. Сопровождается желтая лихорадка целым рядом симптомов, среди которых головная боль, температура, сыпь, а в дальнейшем заражение почек и печени. Избежать заражения можно с помощью заранее сделанной прививки.

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При поездке в такие страны, как Индия, Лаос, Индонезия, Иран, Турция, Бразилия и Ангола нужно быть особенно внимательным и осторожным – там велик риск заразиться холерой. Возбудители болезни могут попасть в организм с грязной пищей или водой, поэтому стоит отказаться от продуктов, которые не подвергались тепловой обработке, и тщательно мыть руки. Ранние симптомы холеры — рвота, головная боль и головокружение. При заражении нужно пить в больших количествах бутилированную воду.