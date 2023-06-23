Дресс-код по-кавказски: как одеваться туристам в Дагестане

Специальную памятку для отдыхающих выпустило Минтуризма республики.

Минтуризма Дагестана разработало специальную памятку с нормами поведения для туристов — часть рекомендаций в ней связана с одеждой.

В частности, гостям региона мужского пола посоветовали отказаться от шорт и маек, а женщинам — от мини-юбок и другой открытой или облегающей одежды. Также женщинам желательно иметь с собой платок для посещений культурно-религиозных мест.

«Памятка туристу» содержит несколько разделов: общую информацию о Дагестане, правила поведения в регионе, рекомендации к внешнему виду и правила посещения культовых религиозных объектов.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев пояснил, что в памятке содержатся не требования, а лишь рекомендации соблюдать дагестанские традиции.

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«Никто ведь не станет заходить в обуви в мечеть, скажем, в Саудовской Аравии или распивать спиртное на улице где-нибудь в Иране. Там это запрещено законом — последует немедленная ответственность, вплоть до тюремного заключения», — рассказал Журавлев.

Он также подчеркнул, что незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому туристам, которые собираются в страны или регионы с другой культурой, стоит заранее изучить их традиции и обычаи, чтобы не стать причиной негодования местного населения.

«Это ведь уважение к культуре, которое воздастся вам сторицей. Кавказские республики России — одни из самых гостеприимных в мире. Лучше всего это проявится, если ваше отношение к традициям будет почтительным и аккуратным», — заключил депутат.

Что касается поведения, то местными жителями не приветствуется курение в общественных местах, а курение женщинами воспринимается особенно негативно. Не поймут и активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике. Не стоит появляться в нетрезвом виде и распивать на виду алкогольные напитки, громко слушать музыку рядом с мечетями.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина провалился в ущелье и едва не погиб — местные жители спасли его, рискуя собой.