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Как отдохнуть в санатории дешевле 30 тысяч рублей?

Как отдохнуть в санатории дешевле 30 тысяч рублей?

Эксперты говорят, что в этом случае, отдыхать нужно в апреле.

В апреле в санаториях можно отдохнуть дешевле 30 тысяч рублей. Такие цены на путевки предлагают, например, в Кавказских Минеральных водах, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, путевка на 10 дней в «Викторию» в Ессентуках стоит от 55 000 рублей на двоих, а в здравнице имени М.Ю. Лермонтова в Пятигорске можно отдохнуть от 63 000 за двоих. В «Здоровье» в Железноводске продаются аналогичные путевки от 70 000 рублей за двоих, в санатории имени Георгия Димитрова в Кисловодске — от 72 000 рублей.

Эксперты назвали апрель лучшим месяцем для оздоровительного отпуска. Стоимость перелета в Минводы из Москвы в апреле стоят от 23 000 рублей на человека с багажом в обе стороны.

Отдых в санаториях становится все более популярным у россиян. В 2024 году в них побывали 80% участников опроса сервиса «Яндекс Путешествия».

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