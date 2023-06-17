Как отдыхают и путешествуют российские врачи: интересные факты

18 июня отмечается День медицинского работника. Специально к празднику S7 Airlines провела исследование, чтобы выяснить, как врачи предпочитают восстанавливаться и путешествовать.

Большинство врачей (70%) предпочитают отдыхать на море, а 15% проводят отпуск в горах. Такие данные приводятся в исследовании авиакомпании S7 Airlines, приуроченном к Дню медицинского работника и поступившем в редакцию Russian Traveler.

Чтобы выяснить, как отдыхают представители медицинских профессий, авиакомпания опросила более 550 врачей со всей России. Вот что удалось узнать:

Несмотря на стрессовую работу, медики отказываются отсыпаться по выходным, напротив – выбирают активный отдых, а в путешествиях позволяют себе быть спонтанными .

Большинство врачей считают, что лучше всего провести отпуск в путешествии. Согласно результатам опроса, 80% врачей предпочитают отдыхать летом на российских или зарубежных курортах. Самыми популярными направлениями в этом году стали города на Черном море, в Кавказских Минеральных Водах и Алтайском крае. При этом 84% опрошенных заявили о том, что предпочитают экспериментировать с направлениями и открывать для себя новые места.

Почти треть российских врачей (30%) оказались любителями экстремального отдыха и рассказали о том, что летом любят ходить в походы. Примерно столько же стараются проводить больше времени за городом – в деревне или на даче.

При выборе компании для путешествия большинство опрошенных предпочитают отпуск с семьей и родными (80%), а также с друзьями (48%). При этом каждый пятый не прочь путешествовать и в одиночку: такое желание особенно часто встречается у респондентов младше 34 лет.

После тяжелого рабочего дня или смены каждый десятый врач посвящает свободное время любимым хобби. Топ-3 увлечений: всевозможные виды рукоделия, рыбалка и охота, танцы.

А вот летать в самолетах врачи предпочитают молча: только каждый десятый готов общаться с попутчиками. Вместо этого медики читают, смотрят фильмы и слушают музыку. Но для большинства перелет — это шанс наконец-то выспаться: более половины опрошенных выбирают возможность с комфортом вздремнуть в полете.

В S7 Airlines с 2020 года действует программа привилегий для медицинских работников «Врачи на борту». Выбирая для полетов рейсы S7 Airlines, участники программы получают преимущества: например, скидку 10% от тарифа на авиабилеты, возможность бесплатно выбрать место в салоне и провести дополнительный чемодан. При покупке авиабилета на s7.ru участники программы, по желанию, могут сделать отметку, готовы ли они оказать первую помощь. Информация заранее передается экипажу, и при необходимости бортпроводник может обратиться за консультацией к медработнику. Решение об оказании помощи всегда остается за врачом, а доступ к привилегиям от него не зависит – их получают все участники.

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Фото: Пресс-служба S7 Airlines