Как подобрать правильную экипировку для путешествия в горы? 6 советов

На примере бренда Outventure – экипировки, созданной путешественниками для путешественников – объясняем, как правильно одеваться, если вы затеяли поход в поисках новых впечатлений.

Ключ к незабываемым приключениям – это не только время и место. Это в том числе и правильная экипировка. Какой толк в безумно красивых пейзажах, расстилающихся перед глазами, если у вас зуб на зуб не попадает, ломит спину после неудобной ночёвки или хлюпает в неудачно подобранной обуви?

При выборе одежды и снаряжения стоит выбирать качественные бренды – например, Outventure, проверенный в походах не раз. Проверил его недавно и блогер-юморист Илья Куруч, известный своими забавными видео в образе простого и немного нелепого искреннего парня.

Поэтому первый и самый главный совет –

1 Возьмите с собой друзей

Так что выйдет, если предложить тестирование экипировки и снаряжения для путешествий и походов юмористу? Смотрите сами – Outventure предложили провести испытание блогеру-юмористу Илье Куручу.

Получив полный карт-бланш, Илья решил снять собственное трэвел-шоу Outventure TV. Он надел одежду и обувь из новой коллекции, повесил на плечи рюкзак, взял в руки треккинговые палки и отправился на улицы Санкт-Петербурга в поисках напарников, с которыми можно бесстрашно рвануть к молниям Кататумбо.

В итоге получились видео, которые несут в себе добрый юмор, позитивное общение и невербальный посыл: если хотите испытать положительные эмоции, перезагрузиться и наполниться энергией, — найдите компаньонов, хорошенько экипируйтесь и отправляйтесь в путешествие. Там, где приключения, точно нет места скуке и однообразию.

Все коллекции бренда Outventure проходят испытания в реальных условиях. Например, одна из них сопровождала команду «тестировщиков» в Фанские горы в Таджикистане – на Алаудинские и Куликалонские озера, к водопадам, многокилометровым маршрутам, палаточным альплагерям и живописным скалам (о том, как проходил каждый день экспедиции, можно подробно почитать тут). Горы Таджикистана, конечно, не самое очевидное направление для нашего туриста, но довольно недооцененное. Оно отлично подойдет любителям походов и альпинизма, пеших прогулок, ночёвок в палатках и охотникам за звёздами.

А вот несколько советов касательно экипировки – они пригодятся всем путешественникам, которые собираются провести несколько дней в горах.

2 Многослойность

Резкие перепады температуры в горах – ни для кого не новость. Сперва вам может быть прохладно, потом наступит изматывающая жара, где-нибудь неожиданно застанет дождь... Так что убедитесь, что ваша экипировка рассчитана на такие перемены.

Стоит одеваться многослойно: взять с собой тёплую флисовую кофту, куртку, защищающую от воды и ветра на случай дождя. В качестве базового слоя отдайте предпочтение лёгкому нательному белью (футболку с коротким или длинным рукавом), в котором будет комфортно на солнце.

Команда Outventure проверяет на себе качество экипировки

3 Максимально закрывайте кожу

Новички часто даже не задумываются о том, что в горах (даже тех, где лежит снег) можно серьезно обгореть. А при активном солнце (и не менее активном движении) в горах даже комфортная температура будет ощущаться как неслабая жара.

Так что проводя целый день под открытым небом, не забывайте пользоваться солнцезащитными средствами, брать с собой запасы воды, носить головные уборы. Из одежды выбирайте ту, что максимально закрывает кожу, например, лонгслив и длинные брюки вместо футболки и шорт. Одежда светлых цветов будет меньше нагреваться на солнце.

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Команда Outventure проверяет на себе качество экипировки

4 Не промокайте

После дневной жары вечером в горах быстро холодает. В таких условиях важно оставаться сухим, чтобы не замерзнуть и не простудиться.

Для этого в Outventure разработали одежду с мембранами по технологии ADD QUICKDRY. Материал в них покрыт тонким слоем вещества, которое пропускает молекулы воды от тела наружу, но не даёт влаге проникать внутрь с поверхности одежды. С его помощью влага впитывается, распространяется по всей поверхности ткани и моментально высыхает.

Команда Outventure проверяет на себе качество экипировки

5 Обеспечьте комфортную ночёвку

Ночёвка в палаточном лагере – это одна из главных составляющих походной романтики. Но чтобы наслаждаться посиделками у костра и звёздным небом над головой, не отвлекаясь на сложности или дискомфорт, не забудьте ничего важного. Вот необходимый минимум для сна под открытым небом:

Палатка

Коврик. Если есть возможность, рекомендуем выбрать самонадувающиеся модели, сконструированные по принципу надувных матрасов. Сон на таком коврике будет таким же комфортным, как в городе.

Спальный мешок с подходящим уровнем температуры комфорта.

Хоба, она же сидушка или подпопник, – небольшой кусок туристической пенки, на которой можно сидеть.

Всё из этого и гораздо больше (от туристического снаряжения до важных мелочей) есть в коллекции Outventure – так что основательно подготовиться к походу вы сможете за один присест.

Команда Outventure проверяет на себе качество экипировки

6 Совмещайте экологичность с комфортом

Черпая вдохновение в природе, важно не вычерпать природные ресурсы до дна. В походах в горы экологичным вариантом одежды (и маленьким, но важным подспорьем планете) станут пуховые куртки Outventure, изготовленные с использованием +ADD GREEN, технологии бережного крашения тканей. В них не жарко и не холодно, они защищают от ветра и не промокают даже под сильным ливнем.

В обычном производстве окрашиванию подвергают уже готовые ткани. На это тратится много воды, электроэнергии и химикатов-закрепителей. При применении +ADD GREEN пигмент краски вводится на этапе изготовления нити, что позволяет существенно снизить нагрузку на окружающую среду.

Команда Outventure проверяет на себе качество экипировки