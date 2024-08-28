Как подорожает отдых в 2025 году?

Эксперты спрогнозировали рост цен на 25%.

В 2025 году стоимость отдыха вырастет на 25% по сравнению с летом этого года. Она составит в среднем 180 000 рублей на двоих, спрогнозировали эксперты сервиса покупки билетов «Купибилет».

Для сравнения, отметили они, в этом году россияне в среднем тратили на отдых 150 000 рублей. Но таких цен, скорее всего, уже не будет из-а повышения стоимости авиа- и железнодорожных билетов.

«Подорожание связано с несколькими факторами, включая увеличение цен на топливо, авиадетали, которые из-за усложнения логистики также выросли в цене, и повышение операционных затрат транспортных компаний. Рост спроса на путешествия, как внутри страны, так и за рубежом, остается высоким и оказывает дополнительное давление на стоимость поездок», — сообщила директор по маркетингу компании Екатерина Долгих.

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Ранее сообщалось, что российские туристы не могли уехать из Анапы из-за высоких цен на билеты. В августе оказались доступны только дорогие стыковочные рейсы, стоимость которых превышает 70 000 рублей на одного человека.